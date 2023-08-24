الهند: عشرات القتلى والجرحى في انهيار جسر للسكك الحديد قيد الإنشاء

لقي 22 عاملا في الهند مصرعهم فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين في انهيار جسر للسكك الحديد كانوا يشيدونه فوق واد في ولاية ميزورام بأقصى شرق البلاد. وقالت إدارة سكك حديد الحدود الشمالية الشرقية إن 40 عاملا كانوا في الموقع حين انهار الجسر.

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عمال الإنقاذ يبحثون في موقع انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء في بلدة سايرانج بمنطقة أيزوال في ولاية ميزورام شرق الهند. في 23 آب/أغسطس 2023.

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قتل 22 عاملا ولا يزال آخرون في عداد المفقودين في انهيار جسر للسكك الحديد كانوا يشيدونه فوق واد في ولاية ميزورام بأقصى شرق الهند قرب الحدود مع بورما، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأظهر تسجيل مصور نشره زورامثانغ، رئيس وزراء ميزورام، إطارا معدنيا يسقط من فوق أعمدة مرتفعة إلى الوادي في الأسفل.

وقال زورامثانغ على منصة "إكس": "انهار اليوم جسر للسكك الحديد قيد الإنشاء في سايرانغ قرب أيزال".

من جهتها قالت إدارة سكك حديد الحدود الشمالية الشرقية إن 40 عاملا كانوا في الموقع حين انهار الجسر.

وقال أحد موظفي الإدارة لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم نشر اسمه، إنه تم انتشال 22 جثة من بين الحطام.

وأضاف أن 4 أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث.

وكان المسؤول في الشرطة المحلية ريكس زارزوليانا فانتشهاونغ قال في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية إن رجال الإنقاذ "انتشلوا 18 جثة".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن "عمليات الإنقاذ جارية ويتم تقديم كل المساعدات الممكنة للمتضررين".

وأعرب مودي في البيان عن "ألمه" للحادثة وقدم تعازيه "لأولئك الذين خسروا أحباء".

وأضاف أن الحكومة ستدفع مبلغا مقداره 2400 دولار تقريبا لعائلات القتلى.

وأفاد زورامثانغ أن الناس "قدموا بأعداد كبيرة للمساعدة في عمليات الإنقاذ"، مضيفا أنه يشعر "بالحزن والتأثر العميقين حيال هذه المأساة".

وتتكرر الحوادث في مواقع البناء الكبيرة في الهند.

فرانس24/ أ ف ب

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