اليابان: العينات من المحيط بعد تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما "ضمن المستويات الآمنة"

قالت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان الجمعة، إن العينات التي أخذت من المحيط بعد تصريف المياه المعالجة من المحطة أظهرت أن الإشعاعات فيها ضمن المستويات الآمنة. وكان تفريغ هذه المياه بالمحيط سببا في حظر الصين لجميع واردات المأكولات البحرية اليابانية.

محطة فوكوشيما للطاقة النووية التي تضررت بسبب الزلزال والتسونامي الهائل الذي وقع في 11 مارس 2011، شمال شرق اليابان، 24 أغسطس 2023.

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كشفت عينات من مياه أخذت بعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط، أن الإشعاعات فيها ضمن المستويات الآمنة، وفق البيانات التي وفرتها شركة تيبكو المشغلة للمحطة اليابانية.

وقال كيسوكي ماتسو الناطق باسم تيبكو غداة بدء تصريف المياه إن مستوى الإشعاع في العينات المأخوذة مطابق للتوقعات وأقل من 1500 بيكريل في الليتر الواحد فيما مستوى الأمان الوطني هو 60 ألف بيكريل لليتر.

وأضاف أن النتائج "مشابهة لمحاكاة سابقة أجريناها وأقل بشكل كاف" من المستوى الآمن.

وقال "سنواصل إجراء تحاليل كل يوم على مدى الشهر التالي وحتى بعد ذلك ونحافظ على جهودنا في التحليلات".

وأكد "نأمل عبر تقديم تفسيرات سريعة ويسهل فهمها بأن نبدد مختلف المخاوف".

دفع بدء تفريغ نحو 1,34 مليون طن من المياه التي تم تجميعها في الموقع بعد 12 عاما على غمر المياه الناجمة عن تسونامي المحطة، الصين إلى حظر جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية.

فرانس24/ أ ف ب

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