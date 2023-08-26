نيوزيلندا تعلن منح الإقامة الدائمة للاجئي الحرب الأوكرانيين

الحرب في أوكرانيا

قالت السلطات في نيوزيلندا السبت إنها ستمنح الإقامة الدائمة للاجئي الحرب الأوكرانيين، وذلك بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة خاصة قبل 15 آذار/مارس من العام المقبل، وفق وزير الهجرة أندرو ليتل. فيما منحت نيوزيلندا أكثر من 1500 تأشيرة خاصة للأوكرانيين منذ استحداث هذه الفئة في 2022 في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

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رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكنز خلال قمة الناتو في فيلنيوس، ليتوانيا، في 12 تموز/يوليو 2023.

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أعلنت نيوزيلندا على لسان وزيرها للهجرة أندرو ليتل السبت أنها ستمنح الإقامة الدائمة للأوكرانيين الذين غادروا بلادهم جراء الحرب.

وأوضح الوزير "الكثير من الأشخاص الذين أتوا إلى هنا، إلى نيوزيلندا بحثا عن الأمن، ما كانوا ليتصوروا أن يبقوا لفترة طويلة لكن مع تواصل الحرب لدينا واجب إنساني اتجاههم".

وأضاف "لقد بسّطنا إلى الحد الأقصى إجراءات الحصول على إقامة".

وفي هذا الإطار، لن يخضع مقدمو طلبات الحصول على إقامة دائمة لاختبار لغة ولن يطلب منهم الحصول على رعاية من أشخاص مقيمين في نيوزيلندا ولا إثبات امتلاكهم كميات محددة من المال.

وإلى ذلك فقد منحت نيوزيلندا أكثر من 1500 تأشيرة خاصة للأوكرانيين منذ استحداث هذه الفئة في 2022 في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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