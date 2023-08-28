وزيرة التجارة الأمريكية تزور الصين لتهدئة التوترات الاقتصادية بين البلدين

التقت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الاثنين نظيرها الصيني وانغ وينتاو في بكين، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية، على أن تجتمع بمسؤولين صينيين آخرين ضمن زيارة قادتها إلى بكين الأحد وتستمر حتى الأربعاء، بهدف تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقد تفضي إلى عقد لقاء بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ.

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تجتمع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الاثنين مع مسؤولين صينيين ضمن زيارة تقودها إلى بكين، بهدف تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتعد الزيارة التي بدأتها ريموندو الأحد وستستمر حتى الأربعاء، الأحدث في سلسلة من زيارات رفيعة للصين أجراها مسؤولون أمريكيون خلال الأشهر الأخيرة.

والتقت ريموندو نظيرها الصيني وانغ وينتاو في بكين الاثنين، وفق ما أفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية.

ويمكن أن تتوج هذه الزيارات باجتماع بين رئيسي البلدين، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا إنه يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ هذا العام.

Thank you for the welcome, @USAmbChina. I’m looking forward to a productive few days. https://t.co/6dXAEIAdiM — Secretary Gina Raimondo (@SecRaimondo) August 27, 2023

ووصلت ريموندو إلى بكين الأحد وكان في استقبالها لين فنغ مدير إدارة الأمريكيتين وأوقيانوسيا بوزارة التجارة الصينية.

في هذا الصدد، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن ريموندو "تتطلع إلى إجراء مناقشات بنّاءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية، ومجالات التعاون المحتمل".

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أسوأ مستوياتها منذ عقود، وكانت القيود التجارية التي تفرضها واشنطن على رأس الخلافات.

وتقول واشنطن إن القيود التي تفرضها ضرورية لحماية أمنها القومي، في المقابل، ترى بكين فيها مسعى للحد من نموها الاقتصادي.

فرانس24/ أ ف ب

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