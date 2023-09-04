وول ستريت جورنال: واشنطن قلقة من محاولات تسلل صينيين إلى قواعد تابعة للجيش الأمريكي

قالت واشنطن إن نحو 100 محاولة تسلل إلى قواعد تابعة للجيش الأمريكي من قبل مواطنين صينيين رصدت خلال الأعوام القليلة الماضية، وفق ما ذكرت الأحد صحيفة وول ستريت جورنال. وحسب مسؤولين أمريكيين فإن تلك المحاولات تعتبر تهديدات تجسس محتملة.

العلمان الصيني والأمريكي يرفرفان خارج مبنى شركة أمريكية في بكين، الصين، 21 يناير 2021.

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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد عن مسؤولين أمريكيين أن مواطنين صينيين، يظهرون أحيانا كسائحين، تسللوا إلى قواعد عسكرية ومواقع حساسة أخرى في الولايات المتحدة في نحو 100 واقعة خلال الأعوام القليلة الماضية.

ووصف المسؤولون تلك الوقائع بأنها تهديدات تجسس محتملة.

وحسب الصحيفة فإن وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الاتحادي وأجهزة أخرى أجرت مراجعة في العام الماضي في محاولة لحصر تلك الوقائع، التي شملت تسللا، بسبب محاولات دخول قواعد تابعة للجيش الأمريكي بدون تصريح ملائم.

في هذا السياق، ذكر التقرير أن وقائع التسلل تنوعت بين محاولة مواطنين صينيين عبور نطاق صواريخ أمريكي في نيومكسيكو إلى سباحة غواصين في مياه موحلة قرب موقع لإطلاق الصواريخ تابع للحكومة الأمريكية في فلوريدا.

وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين مطلعين أن تلك الوقائع التي حدثت في مناطق ريفية تقل فيها السياحة شملت عادة مواطنين صينيين تعرضوا لضغوط للقيام بهذه المهمة وإبلاغ الحكومة الصينية.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية ولا وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعقيب على تقرير وول ستريت جورنال.

وجاءت تلك الوقائع في وقت تتخذ فيه بكين وواشنطن خطوات مبدئية لتهدئة التوتر بينهما الذي تصاعد بعد عبور بالون تجسس صيني فوق الأراضي الأمريكية قبل أن يسقطه الجيش الأمريكي قبالة الساحل الشرقي للبلاد في فبراير شباط.

فرانس 24 / أ ف ب

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