وفد من المحكمة الجنائية الدولية في السودان لبحث تسليم المطلوبين دوليا بينهم عمر البشير

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الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يغادر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم/ 16 يونيو/حزيران

يقوم وفد من المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المدعية فاتو بنسودا منذ السبت بزيارة رسمية إلى السودان. وتبحث الحكومة السودانية مع الوفد "سبل التعاون بخصوص المتهمين الذين أصدرت بحقهم أوامر قبض". وصرح مصدر حكومي أن المدعية ستبحث في الخرطوم تسليم الرئيس السابق عمر البشير وآخرين إلى المحكمة. وكانت الحكومة أبدت في شباط/ فبراير موافقتها على مثول المطلوبين دوليا من المسؤولين السابقين أمامها.

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وصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المدعية فاتو بنسودا السبت إلى الخرطوم في زيارة رسمية تمتد حتى الحادي والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في تصريح مكتوب تلقته وسائل الإعلام: "سيناقش الوفد الزائر خلال الزيارة سبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض". وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الوفد سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين.

وصرح مصدر حكومي سوداني أن المدعية ستبحث في الخرطوم خلال زيارة تستمر ثلاثة أيام تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وآخرين إلى المحكمة.

وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق عمر البشير واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وفي حزيران/يونيو الماضي سلم علي كوشيب أحد المطلوبين للمحكمة، نفسه لها في دولة أفريقيا الوسطى المجاورة لإقليم دارفور.

وأبدت الحكومة السودانية، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير في نيسان/أبريل 2019، في شباط/فبراير الماضي موافقتها على مثول المطلوبين دوليا من المسؤولين السابقين أمام هذه المحكمة.

وحكم البشير البلاد ثلاثين عاما، ويوجد اليوم في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في كانون الأول/ديسمبر وأدين بسجنه لمدة عامين.

ويحاكم البشير مع 27 شخصا آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك .

فرانس24/ أ ف ب

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