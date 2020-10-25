الأمم المتحدة تعلن مقتل ثمانية أطفال في هجوم استهدف مدرسة جنوب غرب الكاميرون

فصل كومبا في الكاميرون، 24 أكتوبر / تشرين الأو ، مكان وقوع الهجوم على أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و 12 سنة.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الكاميرون، السبت، مقتل ثمانية أطفال على الأقل وإصابة 12 آخرين في هجوم استهدف مدرسة "أكاديمية الأم فرانسيسكا الدولية" في المنطقة الناطقة باللغة بالإنكليزية في الكاميرون. ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم الذي وقع في مدينة كومبا ولم تحدد السلطات رسميا هوية المهاجمين.

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في هجوم استهدف مدرسة في كومبا جنوب غرب الكاميرون وهي منطقة ناطقة باللغة بالإنكليزية، قُتل ثمانية أطفال على الأقل السبت وأصيب 12 في جريمة دانتها على الفور الطبقة السياسية في البلاد والاتحاد الإفريقي.

وتشهد الكاميرون نزاعا منذ حوالى ثلاث سنوات، وأفاد بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل "ثمانية أطفال على الأقل في إطلاق نار وهجمات بمناجل، وجرح 12 آخرون ونقلوا إلى المستشفيات المحلية".

مجموعة من تسعة مهاجمين

وصرح مصدر قريب من الشرطة أنه حوالى الساعة 11,00 اقتحمت "مجموعة من تسعة مهاجمين إرهابيين" مدرسة "أكاديمية الأم فرانسيسكا الدولية" (ماذر فرانسيسكا انترناشيونال بايليغوال أكاديمي) ثم فتحت النار على الطلاب الموجودين في الصف وتتراوح أعمارهم بين تسعة أعوام و12 عاما.

وتحدث موريس كامتو زعيم المعارضة عن "رعب مطلق". وقال "كم قتيل يجب أن يسقط قبل أن يعيد حل سياسي السلام" إلى المنطقتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية (الناطقتين بالإنكليزية)؟.

من جهته، عقد رئيس الوزراء الكاميروني اجتماعا استثنائيا بعد الاعتداء.

وتدور مواجهات منذ حوالى ثلاث سنوات بين مجموعات انفصالية في المنطقتين اللتين تضمان غالبية الأقلية الناطقة بالإنكليزية ويعتبر جزء منها أنفسهم مهمشين من قبل الغالبية الناطقة بالفرنسية في البلاد.

There are no words of grief nor condemnation strong enough to articulate my full horror at the brutal attack targeting primary schoolchildren,killing at least 6 of them and seriously injuring 13 more, as they sat learning in their classroom in #Kumba, southwest #Cameroon. — Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) October 24, 2020

وكتب رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي في تغريدة على تويتر "لا توجد كلمات على قدر كاف من القوة للتعبير عن الحزن أو الإدانة وعن فزعي من الهجوم الوحشي الذي استهدف أطفال مدرسة في صفهم".

"أعمال همجية"

من جهته، قال وزير الصحة العامة في الكاميرون مالاش مناودة "أدين بلا تحفظ الأعمال الهمجية التي ارتكبت اليوم في كومبا، وقتل الأطفال الذين يتعلمون هو انتهاك لأسس أمتنا".

ورأى آري إلفيس نتوي كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية في الكاميرون أن "مقاطعة المدارس كانت استراتيجية للانفصاليين في السنوات الأخيرة وكان حوالى 700 ألف شاب خارج النظام التعليمي بسبب الصراع".

وأضاف المحلل أن "الحكومة والمجتمع المدني الناطق باللغة الإنكليزية مارسا ضغوطا كبيرة على المجموعات الإنفصالية لإعادة أبنائهم إلى المدارس، وبدأت مدارس كانت مغلقة منذ سنوات إعادة فتح أبوابها".

مقتل أستاذ جامعي

وكانت المدارس هدفاً في الماضي القريب لكنها لم تشهد يوما مجزرة بهذا الحجم. وفي منتصف ايار/مايو، قتل مهاجمون مدرسا من جامعة بامندا (شمال غرب) بالرصاص لأنه رفض التوقف عن التدريس، حسبما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم على كومبا ولم تحدد السلطات رسميا هوية المهاجمين.

وأسفرت المعارك في المنطقة الناطقة بالإنكليزية في الكاميرون وكذلك الأعمال الوحشية وقتل المدنيين على يد المعسكرين، وفقًا للعديد من المنظمات غير الحكومية، إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وفرار أكثر من 700 ألف آخرين.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في تموز/يوليو أن "قوات الأمن والانفصاليين المسلحين هاجموا في عدة مناسبات مستشفيات وعاملين في المجال الطبي" في الأشهر الأخيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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