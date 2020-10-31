النيجر: تحرير أمريكي كان مخطوفا بعملية عسكرية نفذتها قوات بلاده في نيجيريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن قواتها نفذت عملية في شمال نيجيريا صباح السبت تمكنت خلالها من تحرير المواطن الأمريكي فيليب والتن الذي اختطف على أيدي مسلحين في النيجر في وقت سابق من الأسبوع. وجاء الإعلان الأمريكي بعد تصريح وزير الدفاع النيجيري أن الرهينة قد تم الإفراج عنه دون ذكر تفاصيل أخرى.

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قال وزير الدفاع النيجري إيسوفو كاتامبي لوكالة الأنباء الفرنسية السبت إن مواطنا أمريكيا خُطف على أيدي مسلحين في النيجر في وقت سابق هذا الأسبوع قد أُفرج عنه.

وقال كاتامبي "أؤكد أنه تم الإفراج عن الرهينة الأمريكي الليلة الماضية"، بدون أن يدلي بتفاصيل عن ظروف الإفراج عنه أو مكان تواجده.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت لاحق أن تحرير المواطن الأمريكي المختطف تم بفضل عملية قامت بها القوات الأمريكية في شمال نيجيريا.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان أن "القوات الأمريكية نفذت عملية (...) في وقت مبكر من 31 أكتوبر/تشرين الأول في شمال نيجيريا لتحرير مواطن أمريكي اختطفته مجموعة مسلحة".

وخُطف الرهينة فيليب والتن ليل الاثنين على أطراف قرية ماسالاتا التي تبعد نحو 10 كلم عن الحدود مع نيجيريا. ووصف بأنه نجل مبشر يعيش في النيجر.

وأفاد مسؤولون محليون هذا الأسبوع أن الخاطفين اتصلوا بوالده وطلبوا فدية، وهو أمر لم تؤكده العائلة. وكان والتن يعيش في ماسالاتا مع زوجته وطفلهما على مدى عامين، بحسب والده الذي يقيم في النيجر منذ 30 عاما.

وتقع النيجر في منطقة الساحل الشاسعة حيث تنشط جماعات جهادية تنفذ عمليات أودت بحياة الآلاف ودفعت مئات الآلاف للفرار من منازلهم.

فرانس24/ أ ف ب

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