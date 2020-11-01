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استئناف مفاوضات سد النهضة في الخرطوم بين مصر والسودان وإثيوبيا

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سد النهضة الإثيوبي أثناء خضوعه لأعمال بناء على نهر النيل في جوبا ووريدا بمنطقة بني شنقول جوموز بإثيوبيا في 26 سبتمبر/أيلول 2019.
سد النهضة الإثيوبي أثناء خضوعه لأعمال بناء على نهر النيل في جوبا ووريدا بمنطقة بني شنقول جوموز بإثيوبيا في 26 سبتمبر/أيلول 2019. © رويترز.
نص : فرانس24 تابِع
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انطلقت الأحد في الخرطوم جولة جديدة من المباحثات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حول سد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على النيل وتعترض القاهرة والخرطوم على آليات تشغيله. وفي السياق، قال وزير الري الإثيوبي إن المفاوضات تجري عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" وستستمر أسبوعا.

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استؤنفت الأحد في الخرطوم المحادثات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على النيل وتعترض القاهرة والخرطوم على آليات تشغيله.

وتعقد هذه المفاوضات عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" وتستمر أسبوعا، بحسب ما أعلن على تويتر الخميس وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي.

ويثير هذا السد الذي سيستخدم في توليد الكهرباء خلافات خصوصا مع مصر ذات المئة مليون نسمة، والتي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

وتريد مصر والسودان وهما دولتا المصب لنهر النيل التوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل السد، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا. وتفاقمت حدة التوترات بين القاهرة وأديس أبابا الصيف الماضي عندما تقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وتصطدم المفاوضات أساسا بالخلاف حول مدة ملء السد، وهو موضوع ازداد إلحاحا بعد أن أعلنت إثيوبيا في 21 يوليو/تموز أنها حققت نسبة الملء التي تستهدفها في العام الأول.

وترعى الأمم المتحدة هذه المفاوضات التي يتابعها كذلك الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والبنك الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في نهاية أكتوبر/تشرين الأول عن خطر قيام مصر بتدمير السد وهو ما أغضب إثيوبيا. وقال ترامب وقتها "إن الموقف خطر للغاية (...) سينتهي بهم (المصريون) الأمر إلى تدمير السد. إنني أقولها عاليا وبوضوح: سيدمرون هذا السد. يتعين عليهم أن يفعلوا شيئا".

فرانس24/ أ ف ب  

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