ساحل العاج: الرئيس الحسن واتارا يتصدر النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية

الرئيس العاجي الحسن واتارا وزوجته دومينيك بعد الإدلاء بأصواتهم في مركز اقتراع بأبيدجان. 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

تصدر الرئيس العاجي الحسن واتارا الساعي لإعادة انتخابه لولاية ثالثة، نتائج الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 99 بالمئة من الأصوات، حسب النتائج الرسمية الأولية التي أعلنت الأحد. وهذه النتائج غير مفاجئة خصوصا بعد دعوة خصومه إلى مقاطعة التصويت احتجاجا على محاولته "غير القانونية" التمسك بالسلطة حسبهم، وسط مظاهرات دامية أوقعت ما لا يقل عن 30 قتيلا .

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أظهرت النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية في ساحل العاج، أن الرئيس الحسن واتارا متقدم في محاولته الحصول على عهدة ثالثة، حيث فاز في جميع مناطق التصويت العشرين التي أعلنت عنها اللجنة الانتخابية الأحد.

ونال واتارا (78 عاما) نسبة 99 بالمئة من الأصوات في ثماني مناطق أعلن عنها أمس السبت ومعظمها معاقل للحزب الحاكم. وهناك 108 مناطق انتخابية إجمالا ومن المتوقع إعلان المزيد من النتائج مساء الأحد.

ومن المتوقع أن يفوز الرئيس بإعادة انتخابه بعد أن دعا خصومه إلى مقاطعة التصويت احتجاجا على ما يقولون إنها محاولة غير القانونية للتمسك بالسلطة.

وتعتبر المعارضة أن الدستور يقيد الرئاسة بفترتين فيما يقول واتارا إن إقرار دستور جديد في 2016 سمح له بالترشح من جديد.

وأدى هذا الخلاف إلى اندلاع أعمال عنف في الفترة التي سبقت الانتخابات قتل فيها ما لا يقل عن 30 شخصا. وقال مسؤولون إن خمسة آخرين على الأقل قتلوا أمس السبت.

لكن البلاد نجت من اشتباكات واسعة النطاق كان يخشى كثيرون اندلاعها خلال عملية التصويت.

فرانس24/ رويترز

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