ساحل العاج: الحسن واتارا رئيسا لولاية ثالثة

أعلنت اللجنة الانتخابية في ساحل العاج فوز الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا بولاية رئاسية ثالثة، بعد أن حصل على نحو 94.27 في المئة من الأصوات في انتخابات ساخنة قاطعتها المعارضة. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية 53.90 في المئة وفق رئيس المفوضبة كويبير كوليبالي إبراهيم.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت مفوضية الانتخابات في ساحل العاج الثلاثاء فوز الحسن واتارا رئيس البلاد المنتهية ولايته بفترة رئاسية ثالثة بنسبة 94.27 في المئة من الأصوات بعد انتخابات ساخنة أشعلت فتيل أعمال عنف مميتة وقاطعها الناخبون من أنصار المعارضة.

وقال رئيس المفوضبة كويبير كوليبالي إبراهيم "وبناء عليه تم انتخاب الحسن واتارا رئيسا للجمهورية".

وأضاف أن النسبة النهاية للإقبال على التصويت في الانتخابات التي جرت في 31 أكتوبر/تشرين الأول بلغت 53.90 في المئة.

ويتعين أن يقر المجلس الدستوري بالبلاد النتيجة ويعلن الفائز النهائي بعد نظر أي طعون أو شكاوى بحدوث تجاوزات في الاقتراع.

ويقول معارضو واتارا (78 عاما) إنه انتهك القانون بالترشح مجددا لأن الدستور يقيد فترات الرئاسة باثنتين وإنه يخاطر بانهيار السلام الهش في البلاد منذ حرب أهلية قُتل فيها 3000 شخص في عامي 2010 و2011.

ويقول واتارا إن إقرار دستور جديد في عام 2016 سمح له بالترشح.

فرانس 24 /رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك