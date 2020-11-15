سلطات إقليم تيغراي الإثيوبي تتبنى إطلاق صواريخ على العاصمة الإريترية أسمرة

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انتشار النزاع الإثيوبي الداخلي إلى خارج حدود البلد يتأكد يوما بعد يوم.

سقطت صواريخ أُطلقت من منطقة تيغراي شمال إثيوبيا على العاصمة الإريترية أسمرة، كما أفادت مصادر دبلوماسية، وذلك في أحدث مؤشر على انتشار النزاع الإثيوبي الداخلي إلى خارج حدود البلد. وأكد زعيم إقليم تيغراي دبرصيون جبراميكائيل الأحد أن قواته قصفت مطار أسمرة مساء السبت.

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أعلن دبلوماسيان لوكالة فرانس برس أن صواريخ أُطلقت من منطقة تيغراي شمال إثيوبيا سقطت على العاصمة الإريترية أسمرة السبت، في أحدث مؤشر على انتشار النزاع الإثيوبي الداخلي إلى خارج حدود البلد.

وقال أحد الدبلوماسيين إن "التقارير التي نتلقاها تشير إلى سقوط صواريخ عدة قرب المطار" في أسمرة.

صحف مختص في الشؤون الأثيوبية مع عباس 03:05

وأكد زعيم إقليم تيغراي دبرصيون جبراميكائيل لوكالة رويترز الأحد أن قواته قصفت مطار أسمرة مساء السبت. وذكر أن قواته قاتلت قوات إريترية على "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية.

قال أيضا إن قواته تقاتل "16 فرقة" من فرق الجيش الإريتري بالإضافة إلى قوات إثيوبية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد بدأ هجوما عسكريا في منطقة تيغراي الشمالية المضطربة يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني. ونفت حكومة إريتريا أي دور لها في الصراع.

يتهم أبي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تدير الإقليم الجبلي الذي يقطنه أكثر من خمسة ملايين، بالخيانة والإرهاب ويقول إن حملته العسكرية ستستعيد النظام.

وفاز أبي بجائزة نوبل للسلام بفضل اتفاق السلام مع إريتريا عام 2018.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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