الجيش الإثيوبي يهدد باستخدام الدبابات والمدفعية للسيطرة على عاصمة تيغراي

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لاجئون إثيوبيون فروا من القتال في منطقة تيغراي يتجمعون في مركز استقبال القرية رقم 8 بولاية القضارف شرق السودان، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

صرح المتحدث العسكري باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل ديجين تسيغايي الأحد لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الرسمية أن جيش بلاده بصدد استخدام الدبابات لحصار ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي، كما حذر المدنيين من أنه قد يستخدم أيضا المدفعية لقصف المدينة. وشدد تسيغايي على أن "المراحل القادمة هي الجزء الحاسم من العملية (..) لإنهاء المعركة في المناطقة الجبلية والتقدم نحو الحقول".

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أعلن الجيش الإثيوبي الأحد أنه سيقوم بتنفيذ عملية عسكرية باستخدام الدبابات بهدف حصار عاصمة إقليم تيغراي ميكيلي، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وحذر الجيش المدنيين من احتمالية استخدام المدفعية لقصف المدينة.

وقال المتحدث العسكري الكولونيل ديجين تسيغايي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الرسمية "المراحل القادمة هي الجزء الحاسم من العملية وتتمثل في حصار ميكيلي باستخدام الدبابات وإنهاء المعركة في المناطقة الجبلية والتقدم نحو الحقول".

واندلع الصراع في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بعد ما وصفته الحكومة بهجوم مباغت شنته قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب السياسي الذي يحكم تيغراي، على القوات الاتحادية بالإقليم.

والمعلومات عن تطورات القتال نادرة ومن الصعب التحقق من مزاعم جميع الأطراف بسبب تعطل اتصالات الهاتف والإنترنت بالمنطقة منذ اندلاع الصراع. كما لا يُسمح إلى حد كبير بعمل وسائل الإعلام.

رسالة إلى تيغراي لكي "يحتموا من أي هجمات بالمدفعية"

وقال الجانبان إن القوات الاتحادية سيطرت على بلدة أديجرات التي تقع على بعد 116 كيلومترا إلى الشمال من ميكيلي.

وقال ديجين تسيغايي إن المدنيين في ميكيلي التي يقطنها نصف مليون نسمة ينبغي أن يكونوا على دراية بالخطر.

وأضاف "حتى الآن نحن نهاجم فقط الأهداف التي يتمركز بها مقاتلو الطغمة العسكرية لكن في حالة ميكيلي قد يكون الوضع مختلفا"، وذلك في إشارة إلى مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ومضى يقول "نريد أن نبعث برسالة للناس في ميكيلي كي يحتموا من أي هجمات بالمدفعية وأن ينأوا بأنفسهم عن الطغمة العسكرية. المتمردون يتحصنون وسط المواطنين وعلى هؤلاء الناس أن يعزلوا أنفسهم عنهم".

وقال "بعد ذلك. لن تأخذنا بهم أي رحمة". ولم يرد زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على طلبات للتعليق.

فرانس24/ رويترز

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