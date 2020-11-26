السودان: وفاة الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الأمة إثر إصابته بفيروس كورونا

أ ف ب

الصادق المهدي في مسجد في أم درمان في 19 كانون الأول/ديسمبر

توفي زعيم حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدي فجر الخميس عن 84 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلن حزبه في بيان، الذي أوضح أن الراحل توفي في الإمارات التي كان قد نقل إليها للعلاج. والصادق المهدي هو آخر رئيس وزراء منتخب أطيح به في انقلاب عسكري سانده الإسلاميون وقاده الرئيس المخلوع عمر البشير.

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أعلن حزب الأمة السوداني أن زعيمه الصادق المهدي ورئيس وزراء آخر حكومة منتخبة قبل انقلاب عمر البشير في 1989، توفي فجر الخميس عن 84 عاما في الإمارات، التي نقل إليها للعلاج من إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحزب في بيان إن زعيمه "انتقل إلى جوار ربه فجر اليوم الخميس بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لزم فيها سرير المرض حتى توفاه الله". وأضاف أن جثمانه سيصل إلى السودان صباح الجمعة وسيوارى الثرى في اليوم نفسه.

والصادق المهدي هو حفيد مؤسّس حزب الأمة عبد الرحمن المهدي نجل الإمام محمد أحمد المهدي الذي قاد بين 1881 و1885 الثورة ضد الهيمنة المصرية-البريطانية على السودان.

وتولى الصادق المهدي رئاسة الوزراء مرتين: الأولى بين 1966 و1967، والثانية بين 1986، حين انتخبه البرلمان رئيسا للوزراء، ولغاية 30 حزيران/يونيو 1989 حين أطاح به انقلاب عسكري سانده الإسلاميون وقاده عمر البشير.

ومنذ آذار/مارس، سجل السودان رسميا إصابة 16,649 شخصا بالوباء توفي منهم 1210 أشخاص.

فرانس24/ أ ف ب

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