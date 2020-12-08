إثيوبيا تؤكد إطلاق قواتها النار على فريق للأمم المتحدة في تيغراي "بسبب تجاهله التعليمات"

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عنصر من قوات أمهرة الخاصة في دانشا في إثيوبيا بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

أقر متحدث باسم حكومة إثيوبيا الثلاثاء بأن قوات بلاده أطلقت النار على فريق للأمم المتحدة لأن أفراده تجاهلوا تعليمات وخرقوا نقاط تفتيش للحكومة في إقليم تيغراي شمال البلاد، حسب تعبيره. وجاء إطلاق النار في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إنسانية للوصول إلى شمال البلاد بعد إعلان وقف المعارك في الإقليم نهاية شهر نوفمبر الماضي.

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أكدت إثيوبيا أن قواتها أطلقت النار على فريق تابع للأمم المتحدة بسبب تجاهل أفراده لتعليمات وخرقهم لنقاط تفتيش حكومية في إقليم تيغراي شمال البلاد.

وشدد المتحدث باسم الحكومة رضوان حسين، في مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا، على أن موظفي الأمم المتحدة هم من يتحمل المسؤولية في الحادثة التي وقعت الأحد على مقربة من بلدة شيري، وقال إنهم "انخرطوا في مغامرة استكشافية ما" متابعا: "هذا البلد ليس أرضا مهجورة. لديه (إثيوبيا) حكومة".

ويأتي إطلاق النار في وقت تواصل الأمم المتحدة ووكالات إغاثة السعي للوصول إلى شمال إثيوبيا، بعد أكثر من أسبوع على إعلان وقف المعارك هناك في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأضاف المسؤول الإثيوبي أنه "إذ أُبلغ أحدهم بعدم الذهاب، عليه التقيد. لا يمكن تجاهل تحذير حكومي ثم السعي لتجاوز الجميع".

اتفاق ونفي

من جانبها، قالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها وقعت اتفاقية مع الحكومة الإثيوبية تضمن "دخولا غير مشروط للمساعدة الإنسانية". غير أن رضوان نفى ذلك الثلاثاء.

وقال رضوان إن "الاتفاقية التي أبرمناها هي على أساس الاعتقاد أن الأمم المتحدة ستتعاون معنا، ونحن أي الحكومة لنا الكلمة النهائية، لذا نحن ننسق ونقود لكن نحتاج لمساعدة ولشريك".

وأضاف "بعض الشركاء لا يُسمح لهم بالقيادة المنفردة والتحرك المنفرد. لا يوجد شيء اسمه الوصول من دون قيود إلى كل زاوية من إثيوبيا".

وفر نحو 50 ألف شخص إلى السودان فيما يعول نحو 600 ألف آخرون في منطقة تيغراي على مساعدات غذائية حتى قبل اندلاع المعارك.

فرانس 24/ أ ف ب

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