ريبورتاج: أسراب بمئات الملايين من الجراد تهدد الأمن الغذائي في بلدان القرن الأفريقي

قوافل الجراد تهدد الزراعة في منطقة القرن الأفريقي (شرق القارة). © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

نص : علا عباسي | فيديو : علا عباسي 3 دقائق

أسراب بمئات الملايين من الجراد الشره تجتاح القرن الأفريقي وتلتهم في طريقها آلاف الهكتارات من المحاصيل. في شمال كينيا يواجه المزارعون منذ عام هذه الآفة الناجمة عن الحرارة المصحوبة بالأمطار الغزيرة. فهذه الوحوش الصغيرة، كما يسميها المزارعون، تأكل كل شيء ما عدا الحجارة. وهي تتكاثر بأعداد كبيرة وبسرعة هائلة. في كينيا، تسببت باختفاء 20٪ من الغطاء النباتي. وفي مواجهة خطر حدوث أزمة غذائية، يستخدم السكان طائرات بدون طيار من خلال رش المبيدات الحشرية واستخدام الهاتف والكاميرا الخاصة به.