تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#التطبيع مع إسرائيل
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
معلومات حول فيروس كورونا • اطلع على المعلومات الرسمية ونصائح الحكومة الفرنسية للسياح

الولايات المتحدة تسحب السودان رسميا من قائمتها "للدول الراعية للإرهاب"

نشرت في:

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (يسار) يقف إلى جانب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان في الخرطوم في آب/أغسطس 2020
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (يسار) يقف إلى جانب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان في الخرطوم في آب/أغسطس 2020 © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

سحبت الولايات المتحدة الاثنين رسميا السودان من قائمتها "للدول الراعية للإرهاب" التي أدرجت فيها سنة 1993، وذلك حسب تأكيد السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر صفحتها على فيسبوك.

إعلان

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، عبر منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن سحب السودان من قائمة الولايات المتحدة "للدول الراعية للإرهاب".

وأوضح المصدر نفسه أنه "مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوما وقع وزير الخارجية بلاغا يلغي اعتبار السودان بلدا يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 كانون الأول/ديسمبر".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 19 تشرين الأول/أكتوبر سحب الخرطوم من اللائحة ورفع العقوبات المفروضة عليه والتي تعيق الاستثمارات الدولية.

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر، وافقت السلطات السودانية على تطبيع العلاقات مع اسرائيل. ولم يبلغ ترامب الكونغرس بسحب السودان من اللائحة السوداء إلا بعد هذا الإعلان في 26 تشرين الأول/ أكتوبر.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.