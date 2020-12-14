الولايات المتحدة تسحب السودان رسميا من قائمتها "للدول الراعية للإرهاب"

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (يسار) يقف إلى جانب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان في الخرطوم في آب/أغسطس 2020

سحبت الولايات المتحدة الاثنين رسميا السودان من قائمتها "للدول الراعية للإرهاب" التي أدرجت فيها سنة 1993، وذلك حسب تأكيد السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر صفحتها على فيسبوك.

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أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، عبر منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن سحب السودان من قائمة الولايات المتحدة "للدول الراعية للإرهاب".

وأوضح المصدر نفسه أنه "مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوما وقع وزير الخارجية بلاغا يلغي اعتبار السودان بلدا يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 كانون الأول/ديسمبر".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 19 تشرين الأول/أكتوبر سحب الخرطوم من اللائحة ورفع العقوبات المفروضة عليه والتي تعيق الاستثمارات الدولية.

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر، وافقت السلطات السودانية على تطبيع العلاقات مع اسرائيل. ولم يبلغ ترامب الكونغرس بسحب السودان من اللائحة السوداء إلا بعد هذا الإعلان في 26 تشرين الأول/ أكتوبر.

فرانس24/ أ ف ب

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