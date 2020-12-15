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السودان يعلن الحصول على 8,4 ملايين جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا

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قنينة للقاح جامعة أكسفورد (على اليسار) بجانب اللقاح الروسي، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
قنينة للقاح جامعة أكسفورد (على اليسار) بجانب اللقاح الروسي، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاثنين أن بلاده حصلت على 8,4 ملايين جرعة لقاح مضاد لوباء كوفيد-19 ستخصص لتحصين "القطاعات الأكثر تعرضا للمرض ولا سيما القطاع الطبي". ولم يوضح حمدوك أي لقاح حصلت عليه بلاده ولا طريقة توفيره.

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أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله الحمدوك الاثنين حصول بلاده على 8,4 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا ستخصص للقطاعات الأكثر عرضة للفيروس.

وقال حمدوك خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم "حصلنا على 8,4 مليون وحدة تحصين ضد كوفيد-19 للقطاعات الأكثر تعرضا ولا سيما القطاع الطبي". وأضاف "نسعى للحصول على وحدات لتطعيم كل السودانيين".

ولم يوضح حمدوك أي لقاح بالتحديد حصلت عليه بلاده ولا الطريقة التي تمت بموجبها عملية الاستحواذ على هذه اللقاحات، كما لم يعلن موعد انطلاق أولى عمليات التحصين.

وأحصى السودان الذي يزيد عدد سكانه عن 40 مليون نسمة لغاية الاثنين إصابة 21591 شخصا بفيروس كورونا المستجد توفي منهم 1335 شخصا بينما تماثل 12452 للشفاء.

 

فرانس24/ أ ف ب

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