الصومال يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا بسبب "تدخلها" في شؤونه الداخلية

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قال وزير الإعلام الصومالي عثمان دبي الثلاثاء إن بلاده قطعت العلاقات مع جارتها كينيا بسبب "تدخلها في الشؤون السياسية"، وذلك في تصعيد لخلاف وقع الشهر الماضي عندما استدعى الصومال سفيره من نيروبي. وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ شباط/ فبراير 2019 على خلفية نزاع بشأن الحقوق البحرية.

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أعلن الصومال الثلاثاء قطع علاقاته مع كينيا بسبب "تدخلها" في شؤون البلاد السياسية، في تصعيد لاتهامات صومالية لكينيا بالتدخل في العملية الانتخابية في إحدى ولايات البلاد.

وقال وزير الإعلام الصومالي عثمان دبي لوكالة الأنباء الرسمية إن "الصومال يسحب جميع دبلوماسييه من كينيا ويأمر الدبلوماسيين الكينيين بمغادرة الصومال في غضون سبعة أيام". وفي الشهر الماضي، طرد الصومال سفير كينيا واستدعى سفيره من نيروبي بعد أن اتهم كينيا بالتدخل في العملية الانتخابية في ولاية جوبا لاند إحدى الولايات الصومالية الخمس شبه المستقلة.

وقال الوزير الصومالي في بيان لراديو مقديشو إن نيروبي تتدخل في الشؤون السياسية للصومال لكنه لم يذكر تفاصيل محددة. وأضاف "هذا (قطع العلاقات) يأتي ردا على الانتهاك السياسي المستمر وتدخل كينيا العلني في استقلالية الصومال".

خلافات سابقة

ولم يصدر أي تعليق من كينيا حتى الآن. ويأتي الخلاف الدبلوماسي بين الجارتين في أعقاب التوتر الذي شهدته العلاقات بينهما في شباط/ فبراير 2019 عندما استدعت كينيا سفيرها بعد أن قررت مقديشو بيع امتيازات التنقيب عن النفط والغاز في مزاد علني في صلب نزاعهما بشأن الحقوق البحرية.

وأعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي. وتدعم كينيا حكومة الصومال في مناطق أخرى وتساهم بقوات في القوة التي يقودها الاتحاد الأفريقي لقتال المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

فرانس24/ رويترز

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