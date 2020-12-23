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السودان: الأمم المتحدة تنهي مهام بعثتها المشتركة مع الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور

صورة مأخوذة من الشاشة. © فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : محمد الخضيري 3 دقائق

قرر مجلس الأمن الثلاثاء إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة المشتركة مع الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور السوداني في 31 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري. وسيبدأ الخفض التدريجي للقوات مع نهاية العام الجاري على أن تنسحب بشكل كامل خلال ستة أشهر. ويأتي سحب هذه القوات، التي عملت في الإقليم لمدة 13 عاما، عقب توقيع اتفاق سلام ينهي الصراع بين متمردي دارفور والقوات الحكومية المدعومة بميليشيات متهمة بارتكاب جرائم ضد السكان. ويتخوف سكان الإقليم من أن يؤدي انسحاب البعثة الأممية إلى عودة أعمال العنف التي تستهدفهم.