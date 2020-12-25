مالي: وفاة المعارض والمرشح الرئاسي إسماعيل سيسي عن 71 عاما

قال المتحدث باسم المعارض المالي المخضرم إسماعيل سيسي الجمعة إن سيسي توفي عن 71 عاما بعد شهرين من إنهاء احتجازه لفترة طويلة من قبل إسلاميين متشددين. وكان سيسي من بين المرشحين الأوفر حظا في الانتخابات المتوقع إجراؤها في بداية سنة 2022.

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أعلن الناطق باسم المعارض المالي إسماعيل سيسي الجمعة وفاة السياسي المخضرم عن 71 عاما بعد إنهاء احتجازه لفترة طويلة من قبل إسلاميين متطرفين.

وكان سيسي، وهو وزير مالية سابق خسر انتخابات الرئاسة أمام إبراهيم أبو بكر كيتا عامي 2013 و2018، يعتبر من بين الأوفر حظا في انتخابات من المتوقع أن تُجرى أوائل عام 2022 بعد الإطاحة بكيتا في انقلاب عسكري في آب/ أغسطس.

وقال المتحدث نوحوم توجو لرويترز دون الإدلاء بتفاصيل "أؤكد أن إسماعيل توفي الليلة الماضية في باريس".

وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه توفي متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19. واختطف مسلحون سيسي في آذار/ مارس خلال الدعاية لانتخابات برلمانية في منطقة تمبكتو في شمال البلاد.

وتم إطلاق سراحه في تشرين الأول/ أكتوبر مع عاملة الإغاثة الفرنسية صوفي بيترونا ورهينتين إيطاليتين.

وخلال احتجازه أطاح مجلس عسكري بكيتا متهما إياه بالتسبب في انعدام الأمن بسبب نشاط متشددين مرتبطين بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية" وكذلك في فساد على مستوى عال.

وتحت ضغط دول في المنطقة تخلى المجلس العسكري رسميا عن السلطة في أيلول/سبتمبر لحكومة انتقالية تتولى إدارة البلاد 18 شهرا. ومع ذلك يحتفظ ضباط الجيش بنفوذ كاسح على الحكومة.

فرانس24/ رويترز

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