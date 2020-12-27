الكاميرون: 37 قتيلا على الأقل في حادث اصطدام حافلة بشاحنة وسط البلاد

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قتل ما لا يقل عن 37 شخصا في اصطدام حافلة بشاحنة وسط الكاميرون، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية الأحد. كما أصيب 19 آخرون. وكان ركاب الحافلة في طريق العودة إلى العاصمة ياوندي إثر عطلة عيد الميلاد.

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أفادت الشرطة في الكاميرون الأحد أن37 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بينهم عشر نساء وأربعة أطفال، عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة وسط الكاميرون.

وأصيب 19 راكبا آخر في الحافلة التي تحطمت في واد، وفق ما صرح مسؤول أمني لإذاعة "سي إر تي في" العامة.

وأوضح مفوض الشرطة في منطقة نديكينيمكي أن الحافلة اصطدمت بشاحنة ثقيلة كانت تسلك الاتجاه المعاكس، وأكد حصيلة الوفيات.

وكان ركاب الحافلة في طريق العودة إلى العاصمة ياوندي إثر عطلة عيد الميلاد، وفق ما أفاد المسؤول في منظمة "سيكيروت" للوقاية من حوادث السير مانفريد ميسيكين وكالة الأنباء الفرنسية.

فرانس24/ أ ف ب

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