مقتل 3 جنود فرنسيين في عملية في مالي

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أعلنت الرئاسة الفرنسية مقتل ثلاثة جنود فرنسيين الاثنين في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة بمركبتهم في منطقة هومبوري في شمال البلاد.

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ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ثلاثة جنود فرنسيين قتلوا في مالي الاثنين عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم المدرعة. وأوضح البيان أن الجنود كانوا في عملية بمنطقة همبوري.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي إلى 47، وذلك منذ تدخل فرنسا عسكريا للمرة الأولى في كانون الثاني/ يناير 2013 للمساعدة على طرد جماعات محلية وجهاديين اجتاحوا أجزاء من هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل في غرب إفريقيا.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

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