السودان: المئات يتظاهرون احتجاجا على مقتل ناشط سياسي بالخرطوم يشتبه بتعرضه للتعذيب

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العلم السوداني مرفوعا خلال مظاهرة في الثالث من حزيران/يونيو 2020 في الخرطوم.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان مظاهرات شارك فيها المئات، تنديدا بمقتل الناشط بهاء الدين نوري (45 عاما)، بعد خطفه على يد مسلحين بملابس مدنية يشتبه بانتمائهم لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وقد ظهرت على جثته آثار ضرب وتعذيب. وأمرت النيابة العامة باتخاذ "الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فورا".

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خرج مئات السودانيين في مظاهرات الثلاثاء بمدينتي الخرطوم وأم درمان احتجاجا على موت ناشط سياسي يشتبه بأن وفاته كانت نتيجة تعرضه للتعذيب بعدما خطفه أفراد من قوات الدعم السريع شبه العسكرية في البلاد على ما يبدو.

وبهاء الدين نوري (45 عاما) عضو "لجنة المقاومة" في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقد خطف في 16 كانون الأول/ديسمبر أثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة بجنوب الخرطوم، على يد رجال بزيّ مدني في سيارة لا تحمل لوحات تسجيل، حسبما نشر في الصحف المحلية.

وعثر على جثته بعد خمسة أيام في مشرحة مستشفى أم درمان. ورفضت أسرته دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب على جسمه.

ويشتبه بأن قوات الدعم السريع هي التي خطفت وقتلت نوري، الحادثة التي أثارت غضبا.

وتجمع عشرات خارج المستشفى الثلاثاء وهم يرفعون لوحات تحمل صورة نوري ولافتات تطالب بالانتقام لوفاته، فيما كانت عائلته تستلم جثمانه من المشرحة لدفنه، بحسب مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية.

وطالب المتظاهرون بإعدام الجناة. وكُتب على إحدى اللافتات "كفاية استرخاص لدماء الشعب"، في إشارة إلى المتظاهرين الذين قتلوا خلال أشهر من الاحتجاجات في عام 2019.

من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة "التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقا للقانون والعدالة"، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) الاثنين.

وأعلن المتحدث "إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق".

ولاحقا، قالت النيابة العامة في بيان صدر في وقت متأخر الإثنين إن تقريرا للجنة هيئة الطب العدلي حول تشريح جثة نوري "أكد إثبات تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة" أدت إلى وفاته.

وأضاف البيان الذي نقلته الوكالة نفسها أن "النائب العام اتخذ وفقا للقانون الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فورا".

فرانس24/ أ ف ب

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