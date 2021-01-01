السودان: بعثة حفظ السلام في دارفور تنهي مهمتها ومخاوف من تجدد العنف

أعلن المتحدث باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد) انتهاء مهمة البعثة التي امتدت ثلاثة عشر عاما، وقال إن الانسحاب التدريجي لقواتها سيبدأ الشهر الحالي ويمتد لستة أشهر. وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف أن قوات الشرطة ستنتشر في الإقليم "لتأمين المواطنين". ولكن النازحين الذين شردهم العنف في دارفور عبروا عن مخاوفهم من تجدد المعارك والانتهاكات بحقهم مع انسحاب القوة الأممية.

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انتهت الخميس رسميا مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد) بعد ثلاثة عشر عاما من بدايتها، ما يثير مخاوف لدى السودانيين، خصوصا بعد نشوب أحداث عنف مؤخرا في هذه المنطقة.

وقال المتحدث باسم البعثة أشرف عيسى لوكالة الأنباء الفرنسية، إن مهمة بعثة حفظ السلام "انتهت الخميس 31 كانون الأول/ديسمبر منتصف الليل في دارفور"، مشيرا إلى أن الانسحاب التدريجي للقوات يبدأ في كانون الثاني/يناير 2021 ويمتد ستة أشهر.

وقالت البعثة في وقت سابق إن "البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني تنهي رسميا عملياتها الخميس، بينما تتولى الحكومة السودانية مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة".

وقال إسلام خان، قائد فريق البعثة في مكتب دارفور، إن "آخر يوم للبعثة هو منتصف ليل اليوم. لن يكون لليوناميد أي تفويض بالحماية بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2020".

وأكد وزير الخارجية السوداني المكلّف عمر قمر الدين أن قوات من الشرطة ستنتشر في الإقليم. وقال قمر الدين لصحافيين الخميس "جار نشر قوات شرطة في الإقليم لتأمين المواطنين، على أن تكتمل عمليّة نشر القوات آذار/مارس القادم".

وأضاف "تختتم بعثة اليوناميد اليوم مهمتها في دارفور بعد أن مكثت بيننا ثلاثة عشر عاما ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار. صحيح أنه جابهت عملها بعض الصعوبات، لكن المحصلة النهائية جيدة".

اندلع نزاع دارفور عام 2003 وخلف حسب إحصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وأدى إلى انتشار النزاعات القبلية التي كان أحدثها الأسبوع الماضي وأسفر عن خمسة عشر قتيلا.

كما تسبب النزاع في تشريد 2,5 مليون شخص من قراهم، وفق المنظمة.

ونظم عدد من المواطنين الذين شردتهم الحرب من منازلهم، احتجاجات للمطالبة ببقاء بعثة يوناميد.

وفي مخيم كلمه، أكبر مخيمات النازحين في الإقليم الواقع غربي البلاد وقرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال محمد عبد الرحمن وهو أحد الفارين من منازلهم جراء النزاع لوكالة الأنباء الفرنسية "على الأمم المتحدة أن تتراجع عن قرارها، من أجل حماية أرواح ودماء النازحين".

وتساءل مندهشا "لماذا لا تراجع الأمم المتحدة هذا القرار طالما الإنسان في دارفور مهدد".

ويعتصم المئات خارج مقر بعثة اليوناميد في مخيم كلمه. وتظاهر سكان مخيم كلمه حاملين لافتات كتب عليها "نثق في حماية الأمم المتحدة للنازحين، ونرفض خروج يوناميد".

بدأ النزاع عندما حملت مجموعة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

وأطلقت حكومة البشير ميليشيات مسلحة أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم (الجنجويد) وقد اتهمتها منظمات حقوقية عدة بارتكاب "حملة تطهير عرقي" وبعمليات اغتصاب.

وألحقت السلطات السودانية المئات من أعضاء الميليشيات بقوات الدعم السريع شبه العسكرية والمتنفذة.

أطاح الجيش بالبشير في نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات ضده، وتم توقيع اتفاق سياسي لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، وتشكلت حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، وقعت الحكومة الانتقاليّة اتفاق سلام تاريخيا مع مجموعات معارضة بينها حركات كانت تقاتل في دارفور.

لكن "حركة تحرير السودان" جناح عبد الواحد نور والتي تحظى بدعم كبير في أوساط سكان المخيمات لم توقع هذا الاتفاق حتى الآن.

ولا يزال الإقليم يشهد اشتباكات بسبب التناحر على موارد المياه والأرض بين الرعاة البدو العرب والمزارعين المنتمين إلى المجموعات المهمشة.

مشكلة كبرى

يتخوف عثمان أبو القاسم، أحد المقيمين في مخيم كلمه، من أن نهاية مهمة البعثة قد تخلق "مشكلة كبرى لسكان دارفور حيث تتركهم يواجهون خطر المزيد من العنف".

وقال أشرف عيسى المتحدث باسم بعثة يوناميد لوكالة الأنباء الفرنسية "نتفهم مخاوف سكان دارفور، خصوصا النازحين والفئات الضعيفة، لكن الأوضاع تحسنت بصورة كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية".

وأضاف "الآن مهمة تعزيز الأمن والاستقرار في دارفور تقع على عاتق الحكومة الانتقالية والسودانيين أنفسهم".

ومن المقرر أن تحل محل يوناميد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية السودانية (يونيتامس). وتشمل مهماتها مساعدة الحكومة الانتقاليّة وبناء السلام وتعبئة الجهود لإيصال وتوفير المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها.

وعلى أثر الاشتباكات القبلية التي وقعت الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات السودانية نشر قوات للسيطرة على أعمال العنف، لكن كثيرين يشككون في الأمر.

وقالت انتصار عبد الله التي تبلغ 25 عاما "إذا عهد بحماية النازحين إلى الحكومة السودانية، سيصبح الأمر كأنما سلمت الدارفوريين إلى القوات التي ارتكبت في حقهم المذابح وعمليات الاغتصاب".

وقال محمد حسن أحد سكان مخيم كلمه "حتى الآن ليس هناك سلام شامل في السودان، وحتى يتحقق ذلك فنحن نعارض خروج يوناميد".

فرانس24/ أ ف ب

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