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مفاوضات سد النهضة: ما أبرز نقاط الخلاف بين مصر والسودان وأثيوبيا؟

صورة ملتقطة من الشاشة © فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : عهد الكلاس 3 دقائق

اتففت مصر والسودان وأثيوبيا، خلال اجتماع بشأن سد النهضة الأحد، على عقد جولة جديدة من المفاوضات بحضور مراقبين وخبراء فيما شددت القاهرة على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل استئناف ملء السد. وخلال سنوات، تعددت اللقاءات بين الأطراف المتخاصمة بشأن السد دون إحراز تقدم حقيقي. وتعول أثيوبيا على سدها العملاق للحصول على الطاقة وتحريك عجلة اقتصادها أما مصر فتخشى من نقص مياه النيل وجفاف أراضيها فيما يأمل السودان في التوصل لحل وسط. ويتمحور الخلاف الأساسي حول وتيرة ملء الخزان فيما يؤكد مختصون على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لردع أثيوبيا التي تريد إتمام العملية في غضون ثلاث سنوات.