السودان يوقع "اتفاقات أبراهام" مع الولايات المتحدة حول تطبيع علاقات الخرطوم مع إسرائيل

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رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم توقيع السودان "اتفاقات أبراهام" مع الولايات المتحدة الأربعاء التي وافقت بموجبها الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

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أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن السودان وقع مع الولايات المتحدة الأربعاء "اتفاقات أبراهام" التي وافقت بموجبها الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وكتبت السفارة في تغريدة "نهنئ الحكومة الانتقالية على توقيعها اليوم إعلان اتفاقات ابراهام، التي من شأنها مساعدة السودان أكثر في مسار الانتقال نحو الاستقرار والأمن والفرص الاقتصادية".

وأضافت بأن "الاتفاق يسمح للسودان وإسرائيل والدول الأخرى الموقعة على اتفاقات أبراهام بناء ثقة متبادلة وزيادة التعاون في المنطقة".

فرانس24/ أ ف ب

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