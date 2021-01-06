تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#الانتخابات الأمريكية
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
معلومات حول فيروس كورونا • اطلع على المعلومات الرسمية ونصائح الحكومة الفرنسية للسياح

السودان يوقع "اتفاقات أبراهام" مع الولايات المتحدة حول تطبيع علاقات الخرطوم مع إسرائيل

نشرت في:

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : فوزي بن جامع
3 دقائق

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم توقيع السودان "اتفاقات أبراهام" مع الولايات المتحدة الأربعاء التي وافقت بموجبها الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

إعلان

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن السودان وقع مع الولايات المتحدة الأربعاء "اتفاقات أبراهام" التي وافقت بموجبها الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وكتبت السفارة في تغريدة "نهنئ الحكومة الانتقالية على توقيعها اليوم إعلان اتفاقات ابراهام، التي من شأنها مساعدة السودان أكثر في مسار الانتقال نحو الاستقرار والأمن والفرص الاقتصادية".

وأضافت بأن "الاتفاق يسمح للسودان وإسرائيل والدول الأخرى الموقعة على اتفاقات أبراهام بناء ثقة متبادلة وزيادة التعاون في المنطقة".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.