وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يزور السودان بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وزير الخزانة الأمريكي خلال جلسة استماع في واشنطن، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020.

قال بيان حكومي سوداني إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قد وصل إلى الخرطوم الأربعاء لإجراء محادثات حول المساعدات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع مع إسرائيل.

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وصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى السودان الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء محادثات حول المساعدات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية بعد شطب الخرطوم من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب في مقابل تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

وجاء في بيان حكومي: "وصل وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين صباح اليوم (الاربعاء) على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة من نوعها للسودان".

وسيعقد المسؤول الأمريكي لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين بهدف مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة للسودان، إضافة إلى موضوع حلحلة ديون السودان التي تقدر بحوالى 60 مليار دولار.

وأفادت وزارة العدل السودانية بأن المبلغ الإجمالي للمساعدات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة التي ستقدم بموجب الاتفاق تبلغ 1,1 مليار دولار بالإضافة إلى "مليار دولار أخرى التزمت الولايات المتحدة تحويلها إلى البنك الدولي لدفع المتأخرات المستحقة على السودان".

وسعت الإدارة العسكرية-المدنية المشتركة المكلفة الإشراف على المرحلة الانتقالية، إلى إنهاء وضع البلاد كدولة مارقة من خلال إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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