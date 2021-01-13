الخرطوم تقول إن طائرة عسكرية إثيوبية اخترقت المجال الجوي السوداني في تصعيد "خطير وغير مبرر"

هربا من القتال، اضطر عشرات الآلاف من الأشخاص عبور النهر بين إثيوبيا والسودان في قوارب صغيرة.

وفق ما صدرعن وزارة الخارجية السودانية فإن طائرة حربية إثيوبية اخترقت المجال الجوي للبلاد، في حادث اعتبرته الخرطوم "تصعيدا خطيرا وغير مبرر". وتأتي هذه الاتهامات في خضم نزاع بين البلدين مستمر منذ عقود على أرض الفشقة.

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أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء إن طائرة عسكرية إثيوبية عبرت الحدود بين البلدين "في تصعيد خطير وغير مبرر"، مشيرة إلى أن الحادث "يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية".

وبسبب نزاع مستمر منذ عقود على الفشقة، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل، اندلعت اشتباكات بين قوات من البلدين استمرت لأسابيع في أواخر العام الماضي.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين إثيوبيين.

وتعليقا على الحادث قال وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح إن الخرطوم لا تريد حربا مع إثيوبيا لكن قواتها سترد على أي عدوان.

والثلاثاء أدانت وزارة الخارجية السودانية ما قالت إنه هجوم شنته "عصابات" إثيوبية في الفشقة الاثنين على بعد خمسة كيلومترات من الحدود. وتابعت أن الهجوم تسبب في مقتل خمس سيدات وطفل وفقدان سيدتين، جميعهم سودانيون كانوا يقومون بحصاد المحصول.

وقال السودان يوم 31 كانون الأول/ديسمبر إنه بسط سيطرته على كل الأراضي السودانية في المنطقة. وتقول إثيوبيا إن السودان استغل انشغال القوات الإثيوبية في صراع تيجراي واحتل أرضا إثيوبية ونهب ممتلكات.

فرانس24/ رويترز

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