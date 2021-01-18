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أفريقيا الوسطى: المحكمة الدستورية تصادق على فوز الرئيس تواديرا بولاية جديدة

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جنود مصريون في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي في 25 كانون الأول/ديسمبر 2020
جنود مصريون في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي في 25 كانون الأول/ديسمبر 2020 © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : عمار الحميداوي تابِع
3 دقائق

أصدرت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرارها النهائي بالتصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية مانحة بذلك الرئيس المنتهية ولايته أرشانج تواديرا ولاية رئاسية جديدة. ورغم الطعون الكثيرة المقدمة التي تشكك في شرعية الانتخابات إلا إن المحكمة صادقت عليها. وفي ظل حرب أهلية مستمرة منذ ثماني سنوات، دخلت العاصمة بانغي المدمرة مرحلة ترقب وبخاصة بعد تهديد المتمردين بحصار المدينة احتجاجا على فوز تواديرا في عملية انتخابية شكك الكثير من المراقبين في نزاهتها وكانت نسبة المشاركة بها ضئيلة.

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