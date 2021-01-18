أفريقيا الوسطى: المحكمة الدستورية تصادق على فوز الرئيس تواديرا بولاية جديدة
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أصدرت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرارها النهائي بالتصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية مانحة بذلك الرئيس المنتهية ولايته أرشانج تواديرا ولاية رئاسية جديدة. ورغم الطعون الكثيرة المقدمة التي تشكك في شرعية الانتخابات إلا إن المحكمة صادقت عليها. وفي ظل حرب أهلية مستمرة منذ ثماني سنوات، دخلت العاصمة بانغي المدمرة مرحلة ترقب وبخاصة بعد تهديد المتمردين بحصار المدينة احتجاجا على فوز تواديرا في عملية انتخابية شكك الكثير من المراقبين في نزاهتها وكانت نسبة المشاركة بها ضئيلة.