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فيروس كورونا: معدل الوفيات في أفريقيا أعلى من المعدل العالمي

نشرت في:

فحص لفيروس كورونا المستجد في حي يوفيل قرب وسط جوهانسبرغ، أفريقيا الجنوبية، 3 نيسان/أبريل 2020.
فحص لفيروس كورونا المستجد في حي يوفيل قرب وسط جوهانسبرغ، أفريقيا الجنوبية، 3 نيسان/أبريل 2020. © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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قال جون نكينغاسونغ مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس إن معدل الوفاة بين المصابين بفيروس كورونا في القارة يبلغ 2.5 بالمئة، أي أعلى من المستوى العالمي البالغ 2.2 بالمئة، وهو اتجاه يثير قلق الخبراء. 

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كشف جون نكينغاسونغ مدير المراكز الأفريقية للأمراض والوقاية عن قلق الخبراء من معدل الوفاة بين المصابين بفيروس كورونا في القارة حيث يبلغ 2,5 بالمئة مقارنة بـ2.2 بالمائة من المعدل العالمي.

وأضاف نكينغاسونغ في تصريحات صحفية أن معدل الوفيات في أفريقيا كان أقل من المعدل العالمي في وقت سابق من الجائحة، لكنه "بدأ يصبح مقلقا ومخيفا جدا لنا جميعا".

وتابع قائلا إن عدد الدول الأفريقية التي تشهد معدل وفاة أعلى من المتوسط العالمي الحالي في ازدياد. وهناك 21 بلدا في القارة لديها معدل وفاة أعلى من ثلاثة بالمئة، ومنها مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

 بؤرة في جنوب أفريقيا

وبحسب بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تراجعت حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي بمعدل يبلغ نحو سبعة بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، في حين زادت الوفيات عشرة بالمئة. كما تفيد البيانات بأن القارة سجلت 3.3 مليون إصابة بفيروس كورونا و81 ألف وفاة حتى الخميس.

وقال نكينغاسونغ إن أفريقيا أعلنت رصد 207 آلاف إصابة جديدة الأسبوع الماضي، سجلت دولة جنوب أفريقيا وحدها 100 ألف منها.

 

فرانس24//رويترز

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