فيروس كورونا: العاهل المغربي محمد السادس يفتتح حملة التطعيم في المملكة والجزائر تبدأ التلقيح السبت

أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس الخميس حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في بلاده التي تطمح إلى تلقيح نحو 80 بالمئة من السكان. واشترى المغرب 66 مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا المصنع في الهند وسينوفارم الصيني، وهما الأقل ثمنا والأسهل حفظا مقارنة ببقية اللقاحات الأخرى. فيما تبدأ الجزائر السبت حملة التلقيح المحلية ضد فيروس كورونا غداة وصول الدفعة الأولى من جرعات اللقاح الروسي "سبوتنيك-في".

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افتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس الخميس حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد. وتتطلع السلطات إلى تلقيح حوالي 80 بالمائة من السكان في حملة مجانية.

وكان بيان للديوان الملكي قد ذكر ليل الأربعاء أن حملة التلقيح ستكون مجانية و"سيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة"، بطريقة تدريجية.

وتلقت المملكة الجمعة أول شحنة من لقاح أسترازينيكا المصنع في الهند، بينما وصلت الأربعاء الدفعة الأولى من لقاح مخبر سينوفارم الصيني.

أولوية

ومن المنتظر أن تعطى أولوية التطعيم إلى العاملين في القطاع الطبي والأمن والتعليم، وكذلك الأشخاص المعرضين للخطر والمسنين، قبل أن يتوفر للبقية.

واشترى المغرب 66 مليون جرعة من اللقاحين بحسب ما أكدت وزارة الصحة. وهما الأقل ثمنا والأسهل حفظا مقارنة ببقية اللقاحات الأخرى.

وبدأت السلطات المغربية الأحد تحديد مواعيد التطعيم إذ دعي الأشخاص المعنيون إلى حجز مواعيد عبر موقع إلكتروني مخصص للحملة، يتضمن أيضا قسما خاصا بالإبلاغ عن أي آثار جانبية للقاح.

وأعلن المغرب الذي يعد 35 مليون نسمة حالة الطوارئ الصحية منتصف آذار/مارس، وسجل حسب أحدث حصيلة الخميس قرابة 470 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 8224 وفاة، مقابل شفاء 447 ألف مصاب.

وعلى غرار دول أخرى، أعلنت الحملة رسميا في بداية تشرين الثاني/نوفمبر لكنها تأخرت بسبب طول مواعيد تسليم شحنات اللقاح.

وتراهن المملكة على حملة التطعيم من أجل العودة إلى حياة طبيعية في ظل تسجيل الاقتصاد العام الماضي ركودا غير مسبوق منذ 24 عاما بمعدل 6,3 بالمئة بسبب آثار الجائحة والموسم الزراعي الجاف، بحسب تقديرات رسمية.

ومددت السلطات الأسبوع الماضي حظر التجول الليلي وإجراءات احترازية أخرى لأسبوعين إضافيين بغية التصدي للوباء، وهي إجراءات دخلت حيز التنفيذ منذ أربعة أسابيع.

كما مددت حالة الطوارئ الصحية، المفروضة منذ آذار/مارس، حتى 10 شباط/فبراير. بينما يظل السفر إلى المملكة ومنها مشروطا بحيازة فحص سلبي للفيروس.

الجزائر تبدأ حملة التلقيح السبت

في المقابل، تبدأ الجزائر السبت حملة التلقيح المحلية ضد فيروس كورونا غداة وصول الدفعة الأولى من جرعات اللقاح الروسي "سبوتنيك-في"، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الخميس عن وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر أن "حملة التلقيح ستنطلق يوم السبت المقبل رمزيا من البليدة وستخص في البداية مستخدمي السلك الطبي والاشخاص المسنين وأصحاب الامراض المزمنة على أن تتوسع فيما بعد لتمس باقي شرائح المجتمع".

وكانت ولاية البليدة غير البعيدة عن بوفاريك، عرفت ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا في آذار/مارس 2020، ما اضطر السلطات إلى عزلها تماما بمنع مغادرتها أو الدخول إليها.

وأكد بلحيمر أنه "ستصل تباعا إلى الجزائر شحنات أخرى من لقاح كورونا من الصين والهند ودول أخرى".

وجاء إعلان قرب وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي بعد مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية صبري بوقادوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وغرد بوقادوم على تويتر "تواصلت اليوم هاتفيا مع نظيري وزميلي الروسي السيد سيرغي لافروف، حيث تناولنا مسائل تتعلق بمكافحة جائحة كورونا وتوفير اللقاح الروسي".

أجرى وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم، أمس، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، السيد سيرغي لافروف، تناولت مسائل تتعلق بمكافحة جائحة كورونا وتوفير اللقاح الروسي "سبوتنيك V" وكذا القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا والصحراء الغربية. pic.twitter.com/rHhPPZz307 — وزارة الشؤون الخارجية| Ministry of Foreign Affairs (@Algeria_MFA) January 29, 2021

ورصدت الجزائر مليارا ونصف مليار دينار (9,2 ملايين يورو) لشراء نصف مليون جرعة من لقاح سبوتنيك-في، مع إمكانية أن تصل إلى 123 مليون يورو لشراء ما يكفي من الجرعات.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا جمال فورار في 9 كانون الثاني/يناير أن "الجزائر لن تختار لقاحا لمخبر واحد، بل على غرار بقية دول العالم ستعتمد عدة لقاحات لعدة مخابر خاصة تلك التي تتوفر على معايير الفعالية والأمن للمواطنين وبدون مضاعفات".

جاهزية "لوجستية ومهنية"

وأوضح عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا رياض محياوي أن الجزائر حجزت طلبية من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد. وأضاف أنه من المتوقع أن تصل أولى الجرعات من هذا اللقاح الشهر المقبل.

وأكد جمال فورار أن وزارة الصحة جاهزة "لوجستيا ومهنيا"، موضحا أن هناك ثمانية آلاف مركز صحي تتوزع على أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة لتنفيذ حملة التلقيح.

وأصدرت لجنة الفتوى في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بيانا الخميس قالت فيه إن "استعمال اللقاح أمر ضروري (...) عملا بأحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر بالتداوي".

وأضافت أنه "لا يصح الاعتماد على مصادر تتحدث دون خبرة علمية، ولا دراية فقهية، وتحاول التشكيك في الصلاحية الطبية للقاحات، وتثير شبهات وشكوكا في جواز استعمالها".

فرانس24/ أ ف ب

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