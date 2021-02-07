السودان يعتبر بدء إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء سد النهضة "تهديدا مباشرا" للأمن القومي

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لقطة لسد النهضة في 26 كانون الأول/ديسمبر 2019.

ذكر وزير الري السوداني ياسر عباس أن ملء سد النهضة الإثيوبي في يوليو/تموز المقبل في مرحلته الثانية هو "تهديد مباشر" لأمن الخرطوم القومي. وحذر عباس من أن ملء السد سيهدد نصف سكان وسط السودان الذين يعتمدون على سدَّي الرصيرص ومروي لري أراضيهم وتوليد الكهرباء. وأكد الوزير السوداني أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بهذا الخصوص فسيفقد "سد مروي 30% من الطاقة الكهربائية التي يولدها" ما يؤثر سلباً على محطات مياه الشرب. ويتمحور الخلاف الأساسي بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى حول وتيرة ملء السد.

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قال وزير الري السوداني ياسر عباس السبت محذرا إنّ خطة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من خطة ملء سدّها على النيل يشكّل "تهديدا مباشرا" لأمنها القومي.

وكانت أديس أبابا أعلنت في تموز/يوليو تحقيق هدفها بملء السد للعام الأول، وأكدت أخيرا أنّها ستستمر في ذلك، بدون انتظار التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم والقاهرة حول هذه المسألة الخلافية.

وأفاد الوزير بأنه "إذا تمّ الملء الثاني لسدّ النهضة في تموز/يوليو المقبل، فهذا تهديد مباشر لأمننا القومي". وأضاف أنّ "هذا الأمر سيهدد نصف السكان الذين يسكنون في وسط السودان" على صعيد "مياه الري للمشاريع الزراعية وتوليد الكهرباء من سدّي الرصيرص ومروي".

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ومنذ نحو عقد، تتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا حول إدارة وملء خزان سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، ولكن بدون التوصل إلى اتفاق.

وسيكون المشروع الذي تم إطلاقه عام 2011 أكبر منشأة كهرومائية في إفريقيا في حال اكتماله.

وتخشى دولتا المصب، السودان ومصر، أن يهدد السد منشآتهما.

وقال عباس "سيكون هناك استحالة في تشغيل سد الرصيرص إذا لم يكن ثمة اتفاق ملزم حول كمية المياه المتدفقة من سدّ النهضة وتبادل يومي للمعلومات".

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قدّر الوزير أن يفقد "سد مروي 30% من الطاقة الكهربائية التي يولدها" ما يؤثر سلباً على محطات مياه الشرب.

ويقترح السودان وساطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة حول هذه القضية. وكانت آخر جولة تفاوضية قد أخفقت الشهر الماضي.

فرانس24/أ ف ب

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