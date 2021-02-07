رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يحل الحكومة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في برلين، ألمانيا، 14 فبراير/ شباط 2020.

في بيان مقتضب، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد حل الحكومة. وكان المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي ذكر في بيان منفصل أن الحكومة الجديدة سيتم الكشف عنها الاثنين.

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قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان إن حمدوك حل الحكومة الأحد. وكان المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي ذكر في بيان منفصل أن الحكومة الجديدة ستُعلن الاثنين.

وكان الجيش قد وقع في آب/أغسطس 2019 اتفاقا سياسيا مع "تحالف الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع البشير نص على تشكيل مجلس سيادة حاكم، مؤلف من عسكريين ومدنيين وحكومة برئاسة الخبير الاقتصادي والموظف السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك.

كما نص الاتفاق الذي عرف بالـ"وثيقة الدستورية" على تحقيق السلام مع المجموعات التي تحمل السلاح في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق خلال ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق.

ولكن الأوضاع الاقتصادية في السودان تحول دون وقوع تقدم ملحوظ في الحالة المعيشية للمواطنين. وتراجعت قيمة العملة المحلية، الجنيه السوداني، مقابل الدولار بنحو الضعف منذ رحيل البشير.

فرانس24/ رويترز

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