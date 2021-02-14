غينيا كوناكري تسجل أولى الوفيات بفيروس الإيبولا منذ خمسة أعوام

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أحد أعضاء منظمة أطباء بلا حدود أثناء مواجهة وباء إيبولا في كوناكري سنة 2014

في خضم الانشغال العالمي بمواجهة جائحة كوفيد-19، عاد القلق من تفشي فيروس إيبولا إلى السطح من جديد، إثر تسجيل وفاة أربعة أشخاص بالفيروس في غينيا كوناكري السبت. ولم يسجل هذا البلد الأفريقي إصابات بالفيروس منذ خمسة أعوام. من جانبها، تنظر منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ إلى كل حالة تفش جديدة منذ عام 2016، وتعاملت مع أحدث تفش في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أنه حالة طوارئ صحية دولية.

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توفي السبت أربعة أشخاص في غينيا بمرض إيبولا، وفق ما أفاد وزير الصحة، في أول ظهور لهذا الفيروس منذ خمس سنوات في هذا البلد الأفريقي.

وقال الوزير ريمي لاماه لوكالة الأنباء الفرنسية إن المسؤولين "قلقون جدا" بشأن الوفيات، وهي الأولى منذ تفشي الوباء الذي بدأ في غينيا بين عامي 2013 و2016 وأسفر حينها عن 11,300 وفاة في أنحاء المنطقة.

وصرح رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي ساكوبا كيتا لوسائل إعلام محلية أن أحدث الضحايا ممرضة أصيبت بالفيروس في أواخر كانون الثاني/يناير ودُفنت في الأول من شباط/فبراير.

وأضاف "من بين الذين شاركوا في الدفن ثمانية أشخاص ظهرت عليهم أعراض الإسهال والقيء والنزف"، مشيرا إلى أن "ثلاثة منهم توفوا وأربعة يتلقون العلاج في المستشفى". وقال إن الوفيات الأربع بسبب حمى الإيبولا النزفية حدثت في منطقة نزيريكور جنوب شرق البلاد.

وقال كيتا لوسائل إعلام محلية إن أحد المرضى "هرب" لكن تم العثور عليه ونقله إلى المستشفى في العاصمة كوناكري.

قلق بالغ

وتنظر منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ إلى كل حالة تفش جديدة منذ عام 2016، وتعاملت مع أحدث تفش في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أنه حالة طوارئ صحية دولية.

وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية الأحد ظهور فيروس إيبولا مجددا في شرق البلاد إثر وفاة امرأة جراء هذا المرض بعد ثلاثة أشهر على إعلان انتهاء الموجة السابقة من الوباء.

وكانت السلطات في البلاد أعلنت في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 انتهاء الموجة الحادية عشرة من فيروس إيبولا في ولاية إكواتور في شمال غرب البلاد والتي أسفرت عن وفاة 55 شخصا من أصل 130 إصابة.

وساعد الانتشار الواسع للقاحات التي أُعطيت لأكثر من 40 ألف شخص في الحد من المرض.

وقال تحالف اللقاحات "غافي" إن التفشي الذي حدث بين عامي 2013 و2016 سرّع تطوير لقاح ضد الإيبولا، مع وجود مخزون عالمي للطوارئ يبلغ 500 ألف جرعة للاستجابة بسرعة لأي حالة انتشار للمرض في المستقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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