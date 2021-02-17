ريبورتاج - رواندا: انطلاق محاكمة المعارض السياسي بول روسيساباجينا بتهم الإرهاب

محاكمة بول روسيس باجينا في رواندا. 17/02/2021 © رويترز

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : علا عباسي 3 دقائق

تنطلق الأربعاء في رواندا محاكمة السياسي المعارض والناشط في حقوق الإنسان بول روسيساباجينا بتهم الإرهاب ودعم هجمات ضد رواندا. ولا تزال هذه الشخصية تثير الجدل والخلاف حول دوره في إنقاذ حوالي 1200 شخص من الإبادة الجماعية في فندق كيغالي عام 1994 في رواندا. فبعض الأطراف تعتبره بطلا ساعد فعليا في إنقاذ اللاجئين، كما أظهره أحد أفلام هوليود، في حين تعتبر أطراف أخرى أن روسيساباجينا استغل الضحايا ليقوم بأعمال تجارية على حسابهم. ويذكر أن روسيساباجينا أصبح من أشد المعارضين للرئيس بول كاغامي. تقرير علا عباسي وسيمون وولفارت