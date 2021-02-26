نيجيريا: مجموعة مسلحة تخطف 317 تلميذة في مدرسة بشمال غرب البلاد

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في ثاني عملية خلال أيام قليلة، قامت مجموعة بخطف تلاميذ بإحدى المدارس في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أفاد متحدث باسم حاكم الولاية الجمعة. وقالت الشرطة النيجيرية في وقت لاحق في بيان إن مسلحين خطفوا 317 تلميذة في ولاية زمفارا.

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أفاد متحدث باسم حاكم ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا الجمعة أن تلاميذ بإحدى المدارس في الولاية اختطفوا.

وقالت الشرطة النيجيرية في وقت لاحق في بيان إن مسلحين خطفوا 317 تلميذة.

وهذا هو ثاني حادث خطف خلال أيام في شمال نيجيريا في ظل زيادة نشاط الجماعات المتشددة المسلحة في شمال غرب البلاد، الأمر الذي قوض الأمن على نحو متسع وآخذ في التدهور.

وفي الأسبوع الماضي قتل مسلحون مجهولون طالبا خلال هجوم ليلي على مدرسة داخلية في ولاية نيجر بشمال وسط البلاد وخطفوا 42 شخصا منهم 27 طالبا. ولم يتم إطلاق سراح الرهائن حتى الآن.

فرانس24/ أ ف ب

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