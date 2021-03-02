نيجيريا: الإفراج عن 279 تلميذة خطفهن مسلحون في شمال غرب البلاد

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أوردت وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء، نقلا عن حاكم ولاية زمفرا في شماال غرب نيجيريا، أنه تم الإفراج عن 279 تلميذة، خطفن في وقت سابق من مدرسة حكومية للبنات بالمنطقة من طرف مسلحين. وقال الحاكم: إن المفرجات عنهن "وصلن للتو إلى مقر الحكومة وصحتهن جيدة".

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أعلن حاكم ولاية زمفرا النيجيرية الثلاثاء أنه أطلق سراح 279 تلميذة نيجيرية خطفن من مدرستهن في المنطقة في شمال غرب البلاد.

وقال بيلو ماتاوالي لوكالة الأنباء الفرنسية: "يسعدني أن أعلن بأن الفتيات يتمتعن بالحرية الآن. وصلن للتو إلى مقر الحكومة وصحتهن جيّدة".

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وكانت عصابة مسلحة خطفت هؤلاء الفتيات من المدرسة الثانوية الحكومية العلمية للبنات في بلدة جانجيبي في نحو الواحدة من صباح يوم الجمعة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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