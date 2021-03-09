الأمم المتحدة تعلن عن تسارع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا في أفريقيا

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عمال يفرغون دفعة من لِقاح أسترازينيكا/أكسفورد من طائرة وصلت لمطار نامدي أزيكيوي الدولي في العاصمة النيجيرية أبوجا في 2 آذار/مارس.

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن تسع دول أفريقية قد تسلمت المزيد من شحنات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ما يعني زيادة وتيرة التطعيم في القارة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن هذه الطلبيات سلمت إلى الدول المعنية بموجب آلية "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحّة العالمية لإتاحة اللّقاحات للدول المنخفضة الدخل وبخاصة بعد توقعاتها الشهر الماضي "بأن يصل عدد الوفيات في القارة إلى مئة ألف" في الأشهر المقبلة.

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قال المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك الاثنين إنّ وتيرة التلقيح ضدّ مرض كوفيد-19 في القارة الأفريقية تتسارع مع تسلّم تسع من دول القارّة شحنات من اللّقاحات المضادّة للفيروس بموجب آلية "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحّة العالمية لإتاحة اللّقاحات للدول المنخفضة الدخل.

وقال المتحدّث باسم المنظّمة الأممية إنّ "مزيداً من جرعات اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 المدعومة من كوفاكس سُلّمت إلى تسع دول أفريقية هي الموزمبيق وتوغو وإثيوبيا وملاوي وليبيريا وجيبوتي و’ساو تومي وبرينسيبي‘ وأوغندا ومالي".

وأوضح أنّه صباح الاثنين "تلقّت الموزمبيق وتوغو ما يقرب من نصف مليون جرعة"، مشيراً إلى أنّ "المرحلة الأولى من حملة التلقيح ستبدأ في هذين البلدين بالعاملين الصحيين وغيرهم من الأشخاص المعرّضين للخطر".

وأضاف أنّه يوم الأحد تسلّمت أثيوبيا "بموجب آلية كوفاكس 2,2 مليون جرعة، ومن المقرّر أن تبدأ التطعيمات في الأيام المقبلة". أمّأ ملاوي وليبيريا ومالي و"ساو تومي وبرينسيبي" فقد تسلّمت من جهتها اللّقاحات يوم الجمعة.

ولفت دوجاريك إلى أنّ "جيبوتي ستبدأ حملة التطعيم في 11 آذار/مارس"، بينما "ستبدأ على مراحل حملة التلقيح في أوغندا التي تسلّمت أكثر من 850 ألف جرعة من لقاحات كوفاكس".

فرانس24/ أ ف ب

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