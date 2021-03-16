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سد النهضة: السودان يدعو إلى وساطة أمريكية-أممية وإثيوبيا تتمسك بتسوية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي

المحلل السياسي محمد العروسي من أديس أبابا مع فرانس24. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 5 دقائق

أكد المحلل السياسي محمد العروسي في مقابلة مع فرانس24 من أديس أبابا أن تمسك إثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة مع السودان ومصر، هو "تقدير لدور" المنظمة القارية باعتبارها "ملاذا للأفارقة لحل" مشاكلهم. وأضاف أن "بعض الأطراف تريد تشويه وتهميش" المنظومة. وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد طلب الاثنين رسميا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة التوسط في الخلافات بين أطراف النزاع.