مالي: مقتل أكثر من 30 جنديا في كمين بشمال شرق البلاد

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أعلنت مصادر عسكرية ومحلية في مالي عن مقتل 31 جنديا ماليا على الأقل في هجوم نسب الإثنين إلى جهاديين في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر، وفق آخر حصيلة.

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قتل الإثنين 31 جنديا ماليا على الأقل في هجوم نسب إلى جهاديين في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر، وفق حصيلة جديدة أوردتها مصادر عسكرية ومحلية الأربعاء.

ويعد هذا الكمين واحدا من أعنف الهجمات التي استهدفت القوات المالية في 2021. وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن 11 قتيلا و11 مفقودا و14 جريحا.

فرانس24/ أ ف ب

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