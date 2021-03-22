الكونغو: وفاة مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية بسبب إصابته بفيروس كورونا

جانب من عمليات فرز الأصوات في أحد المراكز الانتخابية بجمهورية الكونغو، 21 آذار/مارس 2021.

أعلن كريستيان كير رودريغ ماياندا مدير حملة مرشح المعارضة في انتخابات جمهورية الكونغو الرئاسية غاي بريس بارفيت كوليلاس الاثنين، وفاة المرشح الذي كان يمثل الخصم الأبرز للرئيس دينيس ساسو نغيسو الذي يحكم البلاد منذ 36 عاما.

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قال مدير حملة مرشح المعارضة في انتخابات جمهورية الكونغو الرئاسية غاي بريس بارفيت كوليلاس الاثنين، إن الأخير توفي جراء إصابته بكوفيد-19 أثناء نقله إلى فرنسا لتلقي العلاج.

وصرح كريستيان كير رودريغ ماياندا أن مرشح المعارضة الأبرز "توفي على متن الطائرة الطبية التي قدمت لنقله من برازافيل بعد ظهر الأحد"، يوم الانتخابات الرئاسية.

وتابع "سنواصل فرز الأصوات. كان يتصدر النتائج في عدة مناطق"، داعيا أنصار كوليلاس للتجمع صباح الاثنين.

وتأكدت إصابة المرشح بكوفيد-19 بعد ظهر الجمعة ولم يتمكن من حضور آخر تجمع انتخابي له في برازافيل.

وقبل ساعات من بدء الاقتراع، نشر تسجيلا مصورا قال فيه إنه "يصارع الموت".

وبرز المعارض التاريخي كوليلاس (60 عاما) كالخصم الفعلي الوحيد في وجه الرئيس دينيس ساسو نغيسو البالغ 77 عاما قضى 36 منها في السلطة، والذي يسعى للفوز بولاية جديدة من الجولة الأولى للانتخابات. ويتوقع أن يستغرق صدور النتائج عدة أيام.

فرانس24/ أ ف ب

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