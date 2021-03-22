النيجر: مقتل 137 شخصا في هجمات استهدفت منطقة حدودية مع مالي

هجوم على منطقة قروية غرب النيجر قرب الحدود مع مالي يوم الأحد 21 آذار/ مارس 2021.

قتل 137 شخصا في هجمات استهدفت قرى قرب الحدود بين النيجر ومالي، وهي منطقة تعرف بتعرضها لهجمات جهادية، حسب تأكيد مصادر حكومية الإثنين. وتأتي هذه الهجمات بعد إقدام مجهولين على قتل 58 قرويا في منطقة تيلابيري القريبة الإثنين الماضي. وحمل مصدر أمني مسؤولية الهجوم لمسلحين من تنظيم "الدولة الإسلامية".

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قالت حكومة النيجر إن مسلحين قتلوا 137 شخصا في هجمات منسقة على قرى في جنوب غرب البلاد الأحد، لتعدل الحصيلة السابقة للضحايا والتي قدرتها السلطات المحلية بحوالي 60 .

وكان مسؤولون حكوميون محليون صرحوا في وقت سابق الإثنين إن مسلحين قتلوا 60 مدنيا على الأقل في جنوب غرب النيجر الأحد، وذلك بعد مراجعة الحصيلة التقديرية السابقة للضحايا والتي كانت تفيد بأنهم نحو 22 قتيلا.

وأفاد مسؤول محلي الأحد أن "مسلحين وصلوا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك. هاجموا إنتازاين وبكواراتي وويستاني والمناطق المحيطة".

وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تاهوا التي تتاخم مالي. وقال مصدر أمني إن مسلحين من تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي ينشط فرعه المحلي في المنطقة، شنوا الهجمات.

وقال ألفوزازي إيسينتاج رئيس بلدية منطقة تيليا الريفية التي تتبعها القرى المتضررة إن هناك نحو 60 قتيلا وإنه ليس لديه الحصيلة النهائية بعد. وقدر زعيم قرية في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه، عدد القتلى بنحو 70.

وكان مسلحون مجهولون أقدموا على قتل 58 قرويا في منطقة تيلابيري القريبة يوم الإثنين الماضي.

وأفاد تقرير لمجموعة منظمات إنسانية بقيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن هجمات الأحد قد تكون انتقاما لعمليات اعتقال جرت في الآونة الأخيرة لأناس يُشتبه في انتمائهم لجماعات مسلحة بالمنطقة.

وتندرج أعمال العنف في إطار أزمة أمنية أوسع نطاقا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا يغذيها أيضا متشددون على صلة بتنظيم القاعدة وميليشيات عرقية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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