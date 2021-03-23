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ما تفسير تتالي الهجمات ضد المدنيين غرب النيجر على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24 © فرانس 24

قتل ما لا يقل عن 200 شخصا بينهم 137 مدنيا على يد متشددين في غرب النيجر في منطقة حدودية مع مالي وبوركينا فاسو. ويؤكد تواتر الهجمات عودة تنظيم "الدولة الإسلامية" بقوة إلى المنطقة فيما يبقى المدنيون الحلقة الأضعف في المواجهات بين مقاتلي التنظيم وجيوش تلك البلدان. وخلال شهر آذار/ مارس، ظهرت مؤشرات عدة تؤكد استعادة مقاتلي التنظيم القدرة على مواجهة جيوش المنطقة في ظل انشغال القوات الفرنسية والجيوش المحلية بمواجهة مقاتلي تنظيم "القاعدة".