مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة شمال البلاد

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قتل قائد الجيش النيجيري إبراهيم أتاهيرو في حادث تحطم طائرته الجمعة. وكان الرئيس محمد بخاري عين أتاهيرو رئيسا لأركان الجيش في كانون الثاني/يناير في تغيير للقيادة العسكرية العليا لتعزيز مكافحة تصاعد العنف المستمر منذ أكثر من عقد.

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صرح المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية أن قائد الجيش الجنرال إبراهيم أتاهيرو لقي مصرعه الجمعة في تحطم طائرته شمال البلاد.

وأكد إدوارد جابكويت لوكالة الأنباء الفرنسية أن المسؤول العسكري لقي حتفه في تحطم طائرته في ولاية كادونا. وكان الرئيس محمد بخاري عيّن أتاهيرو رئيسا لأركان الجيش في كانون الثاني/يناير في تغيير للقيادة العسكرية العليا لتعزيز مكافحة تصاعد العنف والتمرد الجهادي المستمر منذ أكثر من عقد.

ويتزامن مصرع أتاهيرو مع تقارير عن إصابة زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية الجهادية أبو بكر الشكوي بجروح خطرة إثر اشتباكات مع مقاتلين من فصيل منافس موالٍ لتنظيم "الدولة الإسلامية".

ويحاول الجيش النيجيري إخماد تمرد جهادي في شمال شرق البلاد منذ عام 2009، وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 40 ألف شخص ودفع نحو مليونين آخرين للنزوح.

وتتقاتل جماعة بوكو حرام ومقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في غرب أفريقيا في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، حيث باتت الغلبة لمقاتلي التنظيم في نيجيريا بعد أكثر من عقد على اندلاع التمرد الجهادي.

فرانس 24 / أ ف ب

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