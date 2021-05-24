اقتياد رئيس مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو

© أ ف ب

ساعات بعد تعيين الحكومة الانتقالية في مالي وزراء جددا مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية، أفادت مصادر متطابقة أن جنودا اقتادوا الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب العاصمة باماكو.

إعلان اقرأ المزيد

أفادت مصادر متطابقة أن جنودا اقتادوا الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب العاصمة باماكو في ما يبدو أنه استعراض قوة بعد تأليف حكومة جديدة.

وقال مسؤول عسكري كبير: "الرئيس ورئيس الوزراء هما هنا في كاتي لقضايا تعنيهما"، فيما أكد مسؤول في الحكومة لم يشأ كشف هويته لحساسية هذه المعلومات، أنه تم اقتياد المسؤولين الى كاتي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك