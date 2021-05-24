واشنطن ستفرض قيودا على منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين متورطين في نزاع تيغراي

ا ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الأحد أنها ستفرض قيودا على منح تأشيرات دخول لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين تتهمهم بتأجيج النزاع المستمر منذ ستة أشهر في إقليم تيغراي الإثيوبي. وقال وزير خارجيتها أنتوني بلينكن إن أطراف النزاع في تيغراي "لم تتخذ إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية".

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان فرض بلاده قيودا على منح تأشيرات دخول لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين "حاليين وسابقين" تتهمهم بتأجيج النزاع المستمر منذ ستة أشهر في إقليم تيغراي الإثيوبي، وذلك لعدم اتخاذهم "إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية".

وقال بلينكن إن هذه القيود تستهدف "مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، أفرادا من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين -بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي- مسؤولين عن، أو متواطئين في، تقويض حلّ الأزمة في تيغراي".

وأضاف: "ما زال الناس في تيغراي يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات وفظائع وهم يحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدات إنسانية تمنع وصولها إليهم القوات الإثيوبية والإريترية وجهات مسلّحة أخرى".

وتابع "على الرغم من التزام دبلوماسي مهم، لم تتخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية".

واشنطن "تدين عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي"

كما أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا "واسعة النطاق" على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، حليفها القديم. وقال في بيانه إن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان".

وحظيت القوات الفدرالية الإثيوبية في هجومها على تيغراي بدعم من قوات أرسلتها جارتها الشمالية إريتريا، وأخرى أرسلتها أمهرة، المنطقة الإثيوبية المحاذية لتيغراي من الجنوب.

ونفت أديس أبابا طويلا وجود قوات إريترية في تيغراي، رغم تأكيدات سكان ومنظمات ودبلوماسيين ومسؤولين محليين، قبل أن يقر آبي أحمد بوجود هذه القوات ويصرح أمام البرلمان بوجوب انسحابها من المنطقة.

واتُّهمت القوات الإريترية بارتكاب فظاعات في تيغراي، من مجازر وعمليات اغتصاب ونهب وغيرها، وهو ما تنفيه أسمرة.

أديس أبابا تتوعد...

والإثنين، وصفت الخارجية الإثيوبية الخطوة بـ"المؤسفة" و"المضللة". وقالت في بيان "إذا استمر هذا التصميم على التدخل في شؤوننا الداخلية و(تقويض) العلاقات الثنائية التي تعود إلى قرن بلا هوادة، فستضطر الحكومة... إلى إعادة تقييم علاقتها مع الولايات المتحدة، ما قد يكون له عواقب تتجاوز علاقتنا الثنائية".

فرانس24/ أ ف ب

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