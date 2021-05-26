مالي: استقالة الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين بعد اعتقال الجيش لهما

الكولونيل أسيمي غويتا، الرجل القوي في مالي.

قال مساعد للرجل القوي في السلطة بمالي الكولونيل أسيمي غويتا إن الرئيس الموقت للبلاد باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا الأربعاء بعد اعتقال الجيش لهما الإثنين.

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قال مساعد للكولونيل أسيمي غويتا نائب رئيس مالي إن الرئيس الموقت للبلاد باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا الأربعاء بعد اعتقال الجيش لهما الإثنين.

ويتهم غويتا، الرجل القوي في السلطة المالية، الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته مع أنه نائب الرئيس المكلف الدفاع والأمن، وهما مجالان حاسمان في البلاد التي تشهد اضطرابات.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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