إثيوبيا: آبي أحمد يدعو في ختام مهرجاناته الانتخابية إلى وحدة بلاده " لجعلها مصدر قوة للقرن الأفريقي"

© أ ف ب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مجلس النواب في أديس أبابا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

في خطابه الختامي ضمن حملته في الانتخابات العامة الأسبوع المقبل، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأربعاء إلى الاتحاد "لجعل إثيوبيا مصدر قوة للقرن الأفريقي" مؤكدا أن بلاده ستكون مسالمة وموحدة. وتأتي الانتخابات في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات عرقية ونزاعا عسكريا في إقليم تيغراي الشمالي. وتشكل انتخابات يونيو بالنسبة إلى آبي فرصة لتأكيد التفويض الشعبي الممنوح له.

إعلان اقرأ المزيد

أدلى الأربعاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بخطابه الختامي ضمن حملته الانتخابية مؤكدا أن بلاده ستكون مسالمة وموحدة ومزدهرة في فترة الانتخابات.

وقبل فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة الأسبوع المقبل، قال أحمد في بلدة جيما الجنوبية بينما تشهد البلاد اضطرابات عرقية واسعة ومصاعب اقتصادية بالإضافة إلى نزاع عسكري في إقليم تيغراي الشمالي الذي حذرت الأمم المتحدة من أنه يهدد 350 ألف شخص بالمجاعة.

وتحدث آبي في استاد مزدحم ملأه أنصاره المتحمسون لبدء الانتخابات الاثنين وتحقيق النصر لحزب الازدهار الذي يتزعمه.

وتشكل انتخابات 21 حزيران/يونيو بالنسبة إلى آبي فرصة لتأكيد التفويض الشعبي الممنوح له وهو الذي وصل إلى السلطة عام 2018 عقب سنوات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وعلى الرغم من وصف الانتخابات بأنها تجري على كامل الأراضي الإثيوبية، إلا أنه لن تكون هناك مراكز اقتراع في خُمس الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547 في البلاد، وخاصة في تيغراي التي خصص لها 38 مقعدا إضافة إلى 64 مقعدا في أنحاء متفرقة لن يكون بالإمكان التنافس عليها.

وتقاطع أحزاب المعارضة في بعض المناطق الرئيسية الانتخابات السادسة في إثيوبيا منذ انتهاء الحكم العسكري قبل 30 عاما.

وتم إرجاء الانتخابات في بعض المناطق إلى 6 أيلول/سبتمبر، لكن لم يتم تحديد أي موعد بعد لتيغراي حيث يستمر القتال بعد أكثر من سبعة أشهر على العملية العسكرية التي أمر بها آبي أحمد هناك.

"سنلقنهم درسا"

وفي خطابه تحدث آبي بمزيج من لغته الأم "الأفان أورومو" واللغة الأمهرية الوطنية ليبدد المخاوف الدولية المحيطة بانتخابات الاثنين.

وقال "عندما يقول العالم بأسره إننا سنتحارب يوم الانتخابات، فإننا بدلا من ذلك سنلقنهم درسا"، مضيفا "طالما أن الإثيوبيين يقفون معا بروح واحدة وقلب واحد، فلا توجد قوة على الأرض يمكنها إيقافنا".

وتابع "قضيتنا ليست حماية الوحدة الإثيوبية، بل جعل إثيوبيا مصدر قوة للقرن الأفريقي".

وبالنسبة لآبي الذي منح جائزة نوبل للسلام عام 2019 بعد إنهائه النزاع الطويل مع إريتريا، كان هذا الخطاب بمثابة عودة للجذور كونه ينحدر من قرية بيشاشا القريبة من جيما، ما ضمن أيضا الحشد الكبير الداعم.

وانتقدت الولايات المتحدة قرار المضي قدما في إجراء الانتخابات التي تأجلت مرتين، بينما قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يرسل مراقبين لأنه لا يمكنه ضمان حريتهم في العمل بشكل مستقل.

ويُعد إجراء انتخابات في هذه الدولة الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة تحديا بحد ذاته حتى في أحسن الأحوال، لذا فإن الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والصحية المتعلقة بكوفيد-19 تضاعف هذا التحدي.

وأرجئت الانتخابات التي كانت مقررة في آب/أغسطس 2020 عشرة أشهر في المرة الأولى، ثم أدت عوائق فنية إلى إعلان إرجاء طويل آخر لاحقا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك