رئيس ساحل العاج السابق غباغبو يعود إلى بلاده بعد 10 سنوات من الغياب

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في أجواء من الفرحة، اسقبل المئات الخميس رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو إثر نزوله من الطائرة التي أقلته إلى بلاده، بعد فترة غياب دامت عشرة أعوام برأته خلالها المحكمة الجنائية الدولية من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد سمح لأقاربه ومسؤولي حزبه "الجبهة الشعبية لساحل العاج" بدخول المطار لاستقباله.

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وصل رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو إلى بلاده الخميس بعد فترة غياب دامت عشرة أعوام برأته خلالها المحكمة الجنائية الدولية من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وصارت عودة غباغبو ممكنة بعد تبرئته النهائية في 31 آذار/مارس، وبعد أن منحه غريمه الرئيس الحسن واتارا الضوء الأخضر باسم "المصالحة الوطنيّة".

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واستقبل مئات الرئيس السابق إثر نزوله من الطائرة، وقد سمح بدخول المطار لأقاربه ومسؤولي حزبه "الجبهة الشعبية لساحل العاج".

لكن قبل هبوط الطائرة الساعة 16,30 (محلي وغرينيتش)، سمعت أصوات إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع وعاينوا دخانها قرب المطار.

وعملت الشرطة منذ صباح الخميس على تفريق أنصار لغباغبو حاولوا التجمع قرب المطار، وقد نشبت بينهم صدامات.

وعبّر الأنصار عن غضبهم إزاء منعهم من دخول المطار لاستقبال الرئيس السابق.

"سعيد ومتحمس"

وقبل انطلاق طائرة الرئيس السابق من بروكسل، أعلنت محاميته حبيبة توري التي سافرت معه، أنه "سعيد ومتحمس ويريد أن يؤدي دوره في محاولة التوفيق بين سكان ساحل العاج". وتابعت أن غباغبو (76 عاما) "يحتاج إلى التحدث إلى شعبه".

وعاش غباغبو في بلجيكا منذ تبرئته من المحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني/يناير 2019 وتثبيت القرار في الاستئناف في 31 آذار/مارس 2021.

وتجمّع مئات في حي أتوبان حيث يقع مقر حملته الانتخابية السابقة للاقتراع الرئاسي الذي جرى في 2010 في انتظار زيارة لغباغبو.

ولم تحظر حكومة الرئيس الحسن واتارا التجمعات على طريق الموكب، لكن وزير الاتصال أحمد كوليبالي أكد لوكالة الأنباء الفرنسية أنهم علموا بمسار الموكب "عن طريق الصحافة".

واعتبر الوزير محاولة أنصار غباغبو الدخول إلى المطار بأنها "إخلال بالنظام العام"، مؤكدا أنه "لم تحصل انتهاكات أثناء الحفاظ على النظام العام".

من جهته، قال المتحدث باسم الرئيس السابق جاستين كاتينان كونيه "نحن متفاجئون من رد الفعل غير المبرر"، مشددا على وقوع توقيفات ومنع حافلات تحمل أنصارا من الوصول لأبيدجان.

وكانت مسألة استقبال الرئيس السابق في صلب مفاوضات أخيرة بين الحكومة وحزبه. فالحكومة لا تريد أي "احتفالات بانتصار" والحزب يريد استقبالا شعبيا يسمح لأكبر عدد ممكن من أنصاره بالنزول إلى شوارع أبيدجان.

حي يوبوغون

في حي يوبوغون الشعبي في أبيدجان الذي يعتبر مؤيدا لغباغبو، انتظر السكان عودته بفارغ الصبر.

أما معارضو غباغبو فما زالوا يرون أنه دفع بالبلاد إلى الفوضى عبر رفضه الاعتراف بهزيمته أمام الحسن واتارا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2010. وأدى رفضه إلى أزمة خطيرة تلت الانتخابات سقط خلالها حوالى ثلاثة آلاف قتيل.

وفي نيسان/أبريل 2011، اعتقل غباغبو الذي كان يحكم البلاد منذ العام 2000، ثم نُقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وتدين جمعيات الدفاع عن ضحايا هذه الأزمة "إفلاته من العقاب".ويؤكد المقربون منه أنه عائد بدون أي نية للانتقام بل للعمل من أجل سياسة "مصالحة وطنية".

ورأى الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لساحل العاج" أسوا أدو أن البلاد التي ما زالت تعاني من عقدين من العنف السياسي العرقي "يجب أن تتحد". وأضاف أن ساحل العاج "تواجه اليوم خطر زعزعة للاستقرار من قبل الجهاديين" بعد هجمات على الجيش أسفرت مؤخرا عن مقتل أربعة جنود في الشمال على الحدود مع بوركينا فاسو.

وما زال غباغبو يخضع لحكم صدر في ساحل العاج بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة "السطو" على البنك المركزي لدول غرب أفريقيا خلال أزمة 2010-2011.

وفي إعلانه في أوائل نيسان/أبريل أن غباغبو يتمتع بحرية العودة إلى ساحل العاج، لم يأت الحسن واتارا على ذكر الحكم لكن الحكومة ألمحت إلى أنها ستُلغيه.

فرانس24/ أ ف ب

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